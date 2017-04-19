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Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI

THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaşıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:03:18 Güncelleme: 21:16:03

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin ilk maçında Olympiakos'a konuk oluyor.

1.PERİYOT
OLYMPIAKOS: 17
ANADOLU EFES: 11

Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Olympiakos, 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 6. sırayı alan Anadolu Efes karşısında ev sahibi saha avantajını elde etti.

İkinci maçın da Yunanistan'da oynanacağı eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Yunanistan'da oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan takım belli olacak.

Anadolu Efes ile Olympiakos arasında ligin normal sezonunda oynanan mücadeleleri ev sahibi ekipler kazandı.

Sezonun 2. haftasında Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Yunan temsilcisi 90-66 galip tamamladı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan ligin 29. hafta mücadelesinden ise lacivert-beyazlılar 77-69 galip ayrıldı.

ANADOLU EFES 587. KEZ AVRUPA SINAVINDA
Lacivert-beyazlılar, Olympiakos maçıyla Avrupa'da 587. sınavını verecek.

Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 586 karşılaşmada 331 galibiyet ve 255 yenilgi elde eden Anadolu Efes, 2001-2002 sezonunda itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 339. maçını oynayacak.

Ligde 16 yıl aranın ardından dörtlü final hasretine son vermek isteyen lacivert-beyazlılar, bu arenada daha önce oynadığı 338 karşılaşmada 174 galibiyet ve 164 yenildi aldı.

OLYMPİAKOS'A KARŞI 34. MAÇ
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacağı Olympiakos'a karşı 34. sınavına çıkacak.

Daha önce Avrupa kupalarında 33 kez birbirlerine rakip olan iki ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet elde ederken, rakibine üç kez yenildi. THY Avrupa Ligi'nde ise iki takım arasında oynanan 29 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 14 kez galibiyet sevinci yaşarken, Olympiakos 15 kez kazandı.

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