Panathinaikos - Fenerbahçe

Fenerbahçe, THY Euroleague Play-Off serisinin 2. maçında Panathinaikos ile yine Atina’da karşılaşıyor. Seride ilk maçı 71-58 kazanan ve saha avantajını eline geçiren Sarı-Lacivertliler, bu maçı da galip kapadığı takdirde 25 Nisan’da Ülker Arena’daki 3. maça büyük avantaj taşıyacak.

PANATHİNAİKOS: 20 - FENERBAHÇE: 20

SALON: OAKA

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 3

* Pana 4'te 4'le başladı: 11 sayı

* Fenerbahçe 7 sayılık farktan Bogdanovic ile geri döndü: 16-15

* Fenerbahçe ilk kez mücadelede öne geçti ve 12-0'lık bir seri yakaladı: 16-17

— HT Spor (@htspor) April 20, 2017

OBRADOVİC İLE ÇEYREK FİNALDE MAÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 7 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti. Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.

DİĞER MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE

20 Nisan Perşembe:

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

25 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods



27 Nisan Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods (Gerekirse)

2 Mayıs Salı:

Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe (Gerekirse - Saati daha sonra belli olacak)

PANA PLAY-OFF'TA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 5 maçı da kaybetti. Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor. Panathinaikos Superfoods, 2014-2015'te play-off'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de yenilince bu seviyedeki galibiyet hasreti 5 müsabakaya çıktı.

BOGDANOVİC VE KALİNİC'TEN 12'DE 9 ÜÇLÜK

Fenerbahçe'de serinin ilk maçında ön plana çıkan isimler Bogdan Bogdanovic ve Nikola Kalinic oldu. İki Sırp oyuncu, özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Üç sayılık atışlarda Bogdanovic 6'da 5, Kalinic ise 6'da 4'le mücadele etti. Bu iki isim toplam 12'de 9 üç sayılık isabet bularak Panathinaikos Superfoods'u da geride bıraktı. Yunan ekibi, ilk maçta üç sayı çizgisinin gerisinden takım halinde 23'te 7 isabetle oynadı. Sarı-lacivertlilerde play-off serisinin ilk maçında Bogdanovic 23, Kalinic ise 16 sayıyla mücadele etmişti.

Başkent Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı oldu. Rakibini yarın da mağlup etmesi durumunda seride 2-0 öne geçecek sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final'e yükselmek için tek galibiyet yetecek. Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak.

SERİ SONA ERDİ

Panathinaikos'un OAKA Arena'da Türk takımlarına 11 yıldır kaybetmeme serisi, THY Euroleague Play-Off ilk maçında Fenerbahçe'nin Yunan ekibini mağlup etmesiyle sona erdi. THY Euroleague Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos Superfoods'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 71-58 galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Türk ekipleri açısından bir seri de sona ermiş oldu. Panathinaikos, Türk takımları ile O.A.K.A'da oynadığı son 18 maçtan galip ayrılmış, evinde en son 8 Mart 2006'da Anadolu Efes'e 76-73 mağlup olmuştu.