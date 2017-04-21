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Olympiakos - Anadolu Efes
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Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI YAYIN

THY Euroleague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos ile karşılaşıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 18:41:12 Güncelleme: 21:33:58

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya geliyor.

OLYMPİAKOS: 33 - ANADOLU EFES: 33 (İkinci çeyrek oynanıyor)

İLK PERİYOT SONUCU: 22-23

SALON: Barış ve Dostluk
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor

Serinin ilk maçını 87-72 kaybederek 1-0 geriye düşen lacivert-beyazlılar, ikinci maçtan galibiyetle ayrılıp, İstanbul'da oynanacak müsabakalar öncesi skoru eşitlemeye çalışacak.

Seride toplam 3 galibiyet elde eden ekip, Dörtlü Final'e yükselecek.

 

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