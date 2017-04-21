Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI YAYIN

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya geliyor.
OLYMPİAKOS: 33 - ANADOLU EFES: 33 (İkinci çeyrek oynanıyor)
İLK PERİYOT SONUCU: 22-23
SALON: Barış ve Dostluk
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor
Serinin ilk maçını 87-72 kaybederek 1-0 geriye düşen lacivert-beyazlılar, ikinci maçtan galibiyetle ayrılıp, İstanbul'da oynanacak müsabakalar öncesi skoru eşitlemeye çalışacak.
Seride toplam 3 galibiyet elde eden ekip, Dörtlü Final'e yükselecek.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER