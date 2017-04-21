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Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
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Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş | CANLI YAYIN

THY Euroleague Play-Off serisi ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, ilk maçta 83-75 kaybettiği Real Madrid ile tekrar deplasmanda karşılaşıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 18:41:29 Güncelleme: 23:12:47

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşıyor.

REAL MADRİD: 58 - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 53 (İkinci periyot oynanıyor)

1. PERİYOT SONUCU: 19-26
İLK YARI SONUCU: 36-44

SALON: Wizink Center
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports 2

Seride yine deplasmanda oynanan ilk maçı 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci müsabakayı kazanarak durumu eşitlemeye ve İstanbul'daki karşılaşmalar öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Seride toplam 3 galibiyet elde eden ekip, Dörtlü Final'e yükselecek.

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