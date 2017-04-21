Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşıyor.
REAL MADRİD: 58 - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 53 (İkinci periyot oynanıyor)
1. PERİYOT SONUCU: 19-26
İLK YARI SONUCU: 36-44
SALON: Wizink Center
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports 2
Seride yine deplasmanda oynanan ilk maçı 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci müsabakayı kazanarak durumu eşitlemeye ve İstanbul'daki karşılaşmalar öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
Seride toplam 3 galibiyet elde eden ekip, Dörtlü Final'e yükselecek.
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