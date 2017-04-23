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BASKETBOL

Pınar Karşıyaka, 6'ncı olma ihtimalini kaybetti

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank'a da 67-55 mağlup olan Pınar Karşıyaka, sezonun en kötü hücum performansını sergilerken 6'ncı olma ihtimalini de kaybetti

23 Nisan 2017 Pazar, 12:57:30 Güncelleme: 13:00:11

Bu sezon lig, Türkiye Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 49 maça çıkan Pınar Karşıyaka, ilk defa 55 sayıda kaldı. Sezonun bitimine 3 hafta kala 14 galibiyet, 13 yenilgisi bulunan yeşil-kırmızılı ekip 17 galibiyete ulaşan altıncı Galatasaray'ı yakalama ihtimalini yitirdi. Pınar Karşıyaka'nın ilk iki sıradaki Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten biriyle eşleşme ihtimali yüksek.

Pınar Karşıyaka, üst üste 2 yenilgiyle son 2 maçını kazanan dokuzuncu sıradaki Tofaş'ın kendisiyle arasındaki galibiyet farkını ikiye indirmesine de engel olamadı. Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Birçok oyuncum bugün burada değildi. Maça gelmemiş gibiydiler, neredeydiler bilmiyorum" diyen Nenad Markovic sözlerine "Özellikle ikinci yarıda kazanmak için hiçbir şey yapmadık. İki hafta önceki oyunumuzla şimdiki oyunumuz inanılmaz şekilde farklıydı. Play-off'u garantileyip o bölüme güçlü girmek istiyorsak, mental olarak daha iyi olmalıyız" ifadeleriyle devam etti.

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