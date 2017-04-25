Golden State Warriors, Portland'ı zorlanmadan geçti!

Golden State Warriors, Portland serisini 4-0'la geçti. Sabaha karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde 45 sayı bulan Warriors, play-off'lardaki bu istatistik rekorunun da sahibi oldu.

Geçirdiği operasyon nedeniyle takımın başında yer alamayan koç Steve Kerr'in kenarda olamadığı ikinci maçı da kazanan Warriors'ta geceye Stephen Curry damga vurdu. 37 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 2 top çalma üreten Curry, takımını galibiyete taşıdı.

Sakatlıktan dönen ve sahada 20 dakika kalan Kevin Durant, bu sürede 10 sayı üretirken takımın diğer yıldızı Draymond Green, 21 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Sezonu noktalayan Portland'da Damian Lillard'ın 34 sayı, 6 asistlik performansı yeterli olmadı. Maça kenarda başlayan Al-Farouq Aminu'ysa 25 sayıyla oynadı.