Fenerbahçe, THY Euroleague’de 2-0 önde olduğu Play-Off serisinde Panathinaikos’u Arena’da konuk ediyor. Yunanistan'da geçen hafta oynanan ilk iki maçı 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek.

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS



SALON: Ülker Sports Arena

YAYIN: beIN Sports3

SAAT: 20.45

1.PERİYOT

FENERBAHÇE: 18

PANATHINAIKOS SUPERFOODS: 17



2. PERİYOT

FENERBAHÇE: 23

PANATHINAIKOS SUPERFOODS: 22



Sarı-Lacivertliler, Atina’da seyircisi önünde iki kez devirdiği Yunan ekibini yenmesi durumunda üst üste 3. kez Final-Four’a yükselme başarısı gösterecek. Aksi takdirde Kanarya, bu şansı 27 Nisan Perşembe günü yine evinde oynayacağı serinin 4. maçında deneyecek. 2-2’lik eşitlik halinde ise serinin 5. ve son maçı 2 Mayıs’ta Atina’da yapılacak.



KANARYA TARİHE GEÇECEK

Fenerbahçe, Panathinaikos’u elemesi durumunda Türk basketbol tarihine geçecek. THY Euroleague’de Anadolu Efes’le birlikte en fazla Final-Four oynayan (2’şer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini elemesi durumunda 3. kez Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4’e kalacak.

OBRADOVİC'LE ÇEYREK FİNALDE MAÇ KAYBETMEDİ



Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.



Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 8 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.



Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS SUPERFOODS İSTATİSTİKLERİ



SAYI LİDERİ:



1- Bogdan Bogdanovic (24.0) - Mike James (18.0)

2- Ekpe Udoh (15.0) - KC Rivers (12.0)

3- Ali Muhammed (13.5) - Chris Singleton (8.5)

RİBAUND LİDERİ:



1- Bogdan Bogdanovic (6.5) - Ioannis Bourousis (6.0)

2- Ekpe Udoh (5.5) - Chris Singleton (5.0)

3- Kostas Sloukas (4.5) - Kenny Gabriel (5.0)

ASİST LİDERİ:

1- Kostas Sloukas (6.0) - Nick Calathes (5.0)

2- Bogdan Bogdanovic (5.0) - Mike James (2.5)

3- Ali Muhammed (2.5) - Nikos Pappas (1.5)



İKİ SAYI YÜZDESİ LİDERİ:

1- Ekpe Udoh (%71.4) - Mike James (%66.7)

2- Bogdan Bogdanovic (%69.2) - Chris Singleton (%50.0)

3- Ali Muhammed (%50.0) - Ioannis Bourousis (%44.4)



ÜÇ SAYI YÜZDESİ LİDERİ:

1- Bogdan Bogdanovic (%71.4) - Kenny Gabriel (%100)

2- Ali Muhammed (%66.7) - Antonis Fotsis (%100)

3- Nikola Kalinic (%62.5) - KC Rivers (%50.0)



VERİMLİLİK LİDERİ:

1- Bogdan Bogdanovic (35.0) - Mike James (17.5)

2- Ekpe Udoh (23.5) - Ioannis Bourousis (11.5)

3- Ali Muhammed (12.5) - Chris Singleton (10.5)

İLK İKİ MAÇTA NELER OLDU?

Fenerbahçe, rakibiyle 2007 yılından bugüne dek oynadığı 16 maçta 7 galibiyet elde etti. Ekibimiz, normal sezonda rakibine, Atina'da 81-70 mağlup olmuş ancak İstanbul'da 84-63 ile gülen taraf olmayı başarmıştı. Play-off serisinde oynanan iki karşılaşma ise Fenerbahçe'nin 58-71 ve 75-80'lik galibiyetleriyle sonuçlandı.

PANATHİNAİKOS 5 YILDIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Yunan temsilcisi, Fenerbahçeyi 5 yıldır deplasmanda yenemiyor.

Panathinaikos Superfoods, sarı-lacivertli takımı deplasmanda son olarak Avrupa Liginde 5 Şubat 2012de 77-56lık skorla mağlup etmişti. Daha sonra Ülker Sports Arenada oynanan 5 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, rakibi karşısında iç sahadaki üstünlüğü sürdürerek adını Dörtlü Finale yazdırmak istiyor.

PANATHİNAİKOS 6 MAÇTIR PLAY-OFF'TA KAZANAMIYOR

Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 6 maçı da kaybetti.

Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor.

Panathinaikos Superfoods, 2014-2015'te play-off'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de ilk iki karşılaşmada yenilmesiyle bu seviyedeki galibiyet hasreti 6 müsabakaya çıktı.

İDDAA'NIN EN BÜYÜK FAVORİSİ FENERBAHÇE

Panathinaikos'u deplasmandaki iki maçta deviren ve Final Four'un kapısını aralayan Fenerbahçe, İddaa Risk Yönetimi tarafından henüz katılmasının bile kesin olmadığı 4'lü Final'de en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu olmasına 2.30 oran verildi.

GÖZLER BOGDANOVİC'TE

Fenerbahçe'de gözler yine ilk iki maçın yıldızı Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in üzerinde olacak.

Avrupa Ligi tarihinde iki maçta da "En değerli oyuncu" (MVP) seçilen ilk basketbolcu olan 24 yaşındaki Bogdanovic, üçüncü karşılaşmada da sarı-lacivertlilerin ön güvendiği oyuncuların başında geliyor.

Bogdanovic, OAKA Arena'da Panathinaikos Superfoods'a ilk maçta 23, ikinci karşılaşmada ise 25 sayı atarak üstün bir performans sergiledi. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarıyla dikkati çeken Bogdanovic, bu istatistikte 14'te 10 gibi önemli bir yüzdeyle mücadele etti.

KOMŞUDA MANŞET "OBRADOVİC"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods takımını 80-75 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçmesi Yunan medyasında geniş biçimde yer aldı.

Yunan gazeteleri, deplasmandaki maçları kazanarak büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic'e övgüler yağdırdı.

Kathimerini gazetesi, "Obradovic, OAKA kalesini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez dörtlü finale yükselmeye sadece bir adım uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Haberde, Obradovic'in takımının OAKA Arena'daki atmosferden etkilenmediğine vurgu yapılarak, "Panathinaikos, ilk turdaki 15 maçta 14 galibiyet aldığı 'kalesinde' 48 saatte iki kez mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı.

Sportday gazetesi ise, Obradovic'in takımını çok iyi hazırladığı vurgulanarak, "Obrodovic, ona gönül vermiş 'yeşilleri' üzdü." başlığıyla haberi duyurdu.

Proto Thema gazetesi de haberinde, play-off mücadelelerinde ilk iki maçı kaybeden takımların, hiç dörtlü finale çıkamadığına işaret ederek, "Panathinaikos'un turu geçmesi çok zor hale geldi." yorumuna yer verdi.