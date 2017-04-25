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Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
BASKETBOL

Panathinaikos, Fenerbahçe maçı hakemlerini şikayet etti

Fenerbahçe'nin THY Euroleague play-off turundaki rakibi Panathinaikos, Atina'da oynanan ikinci maçtaki hakem kararlarıyla ilgili Euroleague'e itiraz mektubu gönderdi

25 Nisan 2017 Salı, 17:37:15 Güncelleme: 17:39:18

Fenerbahçe'nin Atina'da üst üste iki kez yendiği Panathinaikos, salon dışında sonuç elde etmeye çalışıyor. Yunanistan temsilcisi özellikle son maçta Fenerbahçe'nin geriden gelip galibniyet elde etmesinni hala sindirememiş gözüküyor.

Singleton'a çalınan teknik faul ve Pero Antic'in, Pana taraftarıyla diyaloglarını konu alan mektupta, maçın son anlarında hakemlerin 'çalmadığı iddia edilen fauller' ile ilgili de itirazlar yer aldı. İtiraz mektubuna, sözü geçen olayların video kayıtları da kulüp tarafından eklendi. (Hürriyet)

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