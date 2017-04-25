Panathinaikos, Fenerbahçe maçı hakemlerini şikayet etti

Fenerbahçe'nin Atina'da üst üste iki kez yendiği Panathinaikos, salon dışında sonuç elde etmeye çalışıyor. Yunanistan temsilcisi özellikle son maçta Fenerbahçe'nin geriden gelip galibniyet elde etmesinni hala sindirememiş gözüküyor.

Singleton'a çalınan teknik faul ve Pero Antic'in, Pana taraftarıyla diyaloglarını konu alan mektupta, maçın son anlarında hakemlerin 'çalmadığı iddia edilen fauller' ile ilgili de itirazlar yer aldı. İtiraz mektubuna, sözü geçen olayların video kayıtları da kulüp tarafından eklendi. (Hürriyet)