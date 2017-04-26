CSKA Moskova Dörtlü Final'de

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi CSKA Moskova, play-off turu üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda 90-88 yenerek seriyi 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.



Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 önde bitiren Baskonia, devre arasına da 44-43 üstün girdi.



Konuk takım, başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodunu 72-70 önde tamamladı. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova, mücadeleden 90-88 galip ayrılarak üst üste 6. kez adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



Rus temsilcisinde Higgins, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Baskonia'da Shengelia'nın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



Son şampiyon CSKA Moskova, İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'de, Anadolu Efes-Olympiakos (1-1) serisinin galibiyle eşleşecek.





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