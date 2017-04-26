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Panathinaikos başkanı çıldırdı!

THY Euroleague Play-Off serisinde Fenerbahçe'ye 3-0 ile elenen Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın uçak biletlerini iptal etti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:09:07 Güncelleme: 13:26:49 İHA

Yunan ekibi, İstanbul'dan Atina'ya otobüsle 1095 kilometre yol yapacak.

THY Euroleague Play-Off turunda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, bu hezimetin cezasını çabuk kesti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Giannakopoulos, galibiyet almadan elendikleri tura çok sinirlenerek, şok bir karar aldı. Takımın Yunanistan'a uçak biletlerini iptal eden Giannakopoulos, basketbolcuların Atina'ya otobüsle dönmesine karar verdi.

Başkanın aldığı karara göre, Panathinaikos, İstanbul'dan uçakla 1 saatte gideceği 1095 kilometrelik yolu otobüsle yaklaşık 12 saatte gidecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Büyük başkan
  • Misafir 4 dakika önce
    Helal olsun bu Başkana keşke Türkiyede'de bir Başkan bunu yapsa. Milyonları kazanıp yatan Sporcuların kulağına Küpe olsun.
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