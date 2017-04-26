THY Euroleague çeyrek final üçüncü karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Yeşil-siyahlılar, bu zorlu mücadeleyi kazanarak seride 2-1 öne geçmek istiyor. Peki, Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY Euroleague play-off turunda Darüşşafaka Doğuş, 26 Nisan Çarşamba (bugün) Türkiye saati ile 21.15'te Volkswagen Arena'da Real Madrid ile karşılaşacak. Play-off serisinde dış sahada oynanan ilk maçı 83-75 kaybeden Daçka, ikinci mücadeleyi ise 80-84 kazanarak 1-1'e getirdi. Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçlarla rakibin elinde bulunan saha avantajını da lehine çevirmiş oldu. Yeşil-siyahlılar, bugün oynanacak maçta İspanyol devi Real Madrid'i mağlup ederek seride üstün duruma gelmek için çıkacak. Kritik maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Darüşşafaka Doğuş'ta en çok sayı kaydeden isim 16.5 sayı ortalamasıyla Birleşik Amerikalı Brad Wanamaker olurken, İspanyol ekibi Real Madrid'te ise en skorer oyuncu 16.5 sayı ortalamasıyla Sergio Llull oldu. Yeşil-siyahlılarda en çok asist yapan oyuncu 4.6 ortalamayla Wanamaker olurken, Real Madrid'te ise Sergio Llull 5.9 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı. Bu istatistiklerle iki oyuncu takımlarında en çok sayı üreten ve asist yapan oyuncular olmuş oldu.

"DAHA İYİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

THY Avrupa Ligi play-off turunda Darüşşafaka Doğuş ile oynayacağı 3. ve 4. maçlar öncesinde basın toplantısı düzenleyen Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "Çok büyük bir maça çıkacağımızı bilerek İstanbul'a gidiyoruz." dedi.

Laso, İstanbul'a hareket etmeden önce Madrid'de düzenledikleri basın toplantısında, "İstanbul'daki maçlardan birini kazanamazsak turnuvada dışarıda kalıyoruz. Burada kazandığımız ilk maçtan sonra da söylemiştim. Daha iyi oynamak zorundayız. İki maçta da basketbolcu değerlerinde kazandık. Bu iyi işler yaptığımızı gösteriyor ama Darüşşafaka çok zorlu bir takım. Bizi çok zorlu iki maç bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki takımın farklı karakterde oyuncuları olduğunu kaydeden İspanyol antrenör, "Darüşşafaka bire birde veya ikiye karşı ikide çok iyi. Fizik güçleri iyi ve boyalı alanda iyi oynama yeteneğine sahipler. Hücumda her zaman en iyi pozisyonu arıyorlar ve acele etmiyorlar. Buradaki iki maça da çok iyi başladılar. İlkini biz kazandık, ikincisinde maça girmeyi başararak onlar kazandı. Bu onlara güven verecektir. Farklı bir oyun stiline sahip olduklarını bilerek, ilk dakikadan itibaren buna hazırlıklı oynamalıyız." görüşünü savundu.

En büyük güçlerinin takım oyunu olduğunu vurgulayan Laso, son maçlarda Sergio Llull'un çok fazla öne çıkmasıyla bağlantılı İspanyol basınında yazılan "takımda bireyselciliğin" olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Madrid'de oynanan iki maçın da birbirine çok yakın skorlarla başa baş geçtiğini belirten Laso, "İki maçta da 80 sayının üzerine çıktık ama belki ritim düşüklüğü yaşamış olabiliriz. Önemli olan iyi hücum ve iyi defans yapabilmek. Darüşşafaka'ya karşı kazanmak için sadece başta veya son çeyrekte iyi oynamak yetmez. 40 dakika iyi oynamalıyız. Kazanmak istiyorsak çok sağlam oynamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çok büyük bir maça çıkacağımızı bilerek İstanbul'a gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada takımda tek problemli oyuncunun, bel ağrısı bulunan Thompkins olduğunu söyleyen Laso, "Antrenmana çıkamasa da bizimle İstanbul'da olacak. Maça yetişir mi? Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.