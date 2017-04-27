EUROLEAGUE HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Darüşşafaka Doğuş
BASKETBOL

Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i konuk edecek

THY Avrupa Ligi play-off turunun dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, dördüncü maçı kazandığı takdirde seriyi 2-2'ye getirecek

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:17:55 Güncelleme: 11:21:52

Serinin ilk maçını 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci karşılaşmadan 84-80 galip ayrılıp durumu eşitlemişti. Dün akşam oynanan müsabakada ise Darüşşafaka Doğuş, İspanyol ekibine 88-81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.

Darüşşafaka Doğuş, avantajlı durumda bulunan rakibi Real Madrid karşısında dördüncü müsabakayı kazanarak seriyi son maça taşımak istiyor.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Darüşşafaka Doğuş: 87 - Yeşilgiresun Belediyespor: 77 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL

Daçka farklı galip!
Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS maçı saat kaçta başlayacak
BASKETBOL

Başarırsın Darüşşafaka!

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 57 - Darüşşafaka Doğuş: 88 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL

Daçka çok rahat!
Ömer Onan: "FIBA bize yaptırımda bulunamaz”
BASKETBOL

"FIBA bize yaptırımda bulunamaz”