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Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid
BASKETBOL

Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid | CANLI YAYIN

THY Avrupa Ligi play-off serisinin dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid ile karşılaşıyor. Yeşil-siyahlı temsilcimiz, kazandığı takdirde seriyi 2-2'ye getirecek

28 Nisan 2017 Cuma, 16:42:06 Güncelleme: 20:20:54

THY Avrupa Ligi play-off turunun dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid ile karşılaşıyor. 

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: - REAL MADRİD: 38-45
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 2

İLK PERİYOT: 21-24
2. PERİYOT: 38-45



Serinin ilk maçını 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci karşılaşmadan 84-80 galip ayrılıp durumu eşitlemişti. 3. maçta oynanan müsabakada ise Darüşşafaka Doğuş, İspanyol ekibine 88-81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü. Darüşşafaka Doğuş, avantajlı durumda bulunan rakibi Real Madrid karşısında dördüncü müsabakayı kazanarak seriyi son maça taşımak istiyor.

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