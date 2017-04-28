Anadolu Efes - Olympiakos

THY Euroleague Play-Off serisinde Olympiakos karşısında 2-1 önde olan Anadolu Efes, 3. maçta rakibiyle Abdi İpekçi’de karşılaşıyor. Lacivert-Beyazlılar maçı kazanırsa 2001’de Suproleague adıyla düzenlenen organizasyonun ardından ilk kez Final-Four’a yükselecek.

ANADOLU EFES: - OLYMPİAKOS: 29-20

SALON: Abdi İpekçi

SAAT: 21.15

YAYIN: TRT Spor

Play-off serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u yenmesi halinde tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek. Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Atina'da oynanan ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını eline geçirmeyi başardı. İlk maçta rakibine 87-72 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada ise sahadan 73-71 galip ayrıldı.

Velimir Perasovic'in başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı serinin üçüncü maçında ise Olympiakos'u 64-60 mağlup etti. Anadolu Efes, serideki 4. karşılaşmayı kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Bu karşılaşmadan Olympiakos'un galibiyetle ayrılması durumunda ise seri, 5. maça uzayacak.

16 YILLIK HASRET

THY Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında seride 2-1 öne geçen Anadolu Efes, uzun süredir hasretini çektiği Dörtlü Final'e çok yaklaştı. Lacivert-beyazlı takım, serinin dördüncü maçını kazandığı takdirde 16 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek.

Anadolu Efes, Yunan ekibini geçmesi durumunda tarihinde üçüncü kez bu organizasyonda Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Türk basketbolunun en köklü kulüplerinden olan Anadolu Efes, ilk kez 1999-2000 sezonunda, söz konusu dönemde FIBA Avrupa Ligi ismi altında düzenlenen organizasyonda son 4'e kaldı.

"Kupa 1", 2000-2001 sezonunda FIBA Avrupa Ligi ve Suproleague olarak iki farklı şekilde düzenlenirken, lacivert-beyazlı ekip, Efes Pilsen olan o dönemdeki ismiyle Suproleague'te mücadele etti ve ikinci kez Dörtlü Final'e çıktı. Organizasyon, 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında (Avrupa Ligi) oynanmaya başlandı. Lacivert-beyazlı ekip, Yunan rakibini elemesi durumunda bu isim altında oynanan kupada ilk kez Dörtlü Final'e yükselecek.

TÜRK BASKETBOL TARİHİNDE İLK OLACAK

Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e çıkma başarısı göstermesi durumunda Türk basketbolunda bir ilk yaşanacak. Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Panathinaikos'u eleyerek son 4'e kaldığı ligde, ilk kez Türkiye'den iki takım Dörtlü Final'de yer alacak. Lacivert-beyazlı takım, aynı zamanda Fenerbahçe ile en fazla Dörtlü Final'e (3 kez) çıkan takım olacak.

RÖVANŞI DA ALMIŞ OLACAK

Anadolu Efes, Dörtlü Final'e çıkması durumunda rakibi Olympiakos'tan rövanşı da alacak. Lacivert-beyazlı takım, daha önce 2012-2013 sezonunda play-off turunda eşleştiği rakibine elenmişti. Yunan ekibi, o sezonki play-off serisini 3-2 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

PERASOVİC ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE YER ALACAK

Anadolu Efes'in hedefini gerçekleştirmesi durumunda Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic de üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek. Hırvat çalıştırıcı, geçen sezon İspanya'nın Baskonia (Laboral Kutxa) ekibi ile son 4'e kalmıştı.

Perasovic, aynı zamanda Anadolu Efes'i Dörtlü Final'e taşıyan ilk yabancı başantrenör olma mutluluğunu da yaşayacak. Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman, 2000-2001 sezonunda ise Oktay Mahmuti yönetiminde bu başarıya ulaşmıştı.

AVRUPA'DA KUPA KAZANAN İLK TAKIM

Anadolu Efes, Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını kazandıran takım unvanına sahip. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında başantrenör Aydın Örs yönetiminde Türkiye'ye basketboldaki ilk kupasını getirdi. Anadolu Efes, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.