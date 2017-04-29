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Anadolu Efes - Fenerbahçe
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Basketbolda iki maç ertelendi!

Basketbol Süper Ligi'nde yarınki Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı Çarşamba gününe, Anadolu Efes-Fenerbahçe ise ileri bir tarihe ertelendi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 21:26:10 Güncelleme: 21:54:20

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yer alan bilgiye göre, ligin 28. haftasında yarın oynanması gereken bu 2 karşılaşmanın tarihleri değişti.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un maçlarını dün oynaması nedeniyle lig maçları ertelenirken, Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçının 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. maçında 2 Mayıs Salı günü Olympiakos'la karşılaşacağı için, lacivert-beyazlıların Fenerbahçe'yle oynayacağı lig maçının tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

 

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