Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yer alan bilgiye göre, ligin 28. haftasında yarın oynanması gereken bu 2 karşılaşmanın tarihleri değişti.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un maçlarını dün oynaması nedeniyle lig maçları ertelenirken, Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçının 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. maçında 2 Mayıs Salı günü Olympiakos'la karşılaşacağı için, lacivert-beyazlıların Fenerbahçe'yle oynayacağı lig maçının tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
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