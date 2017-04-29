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Galatasaray Fransa'da finalde!

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:08:54 Güncelleme: 23:10:20

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray yarı finalde İtalyan temsilcisi Amicacci Giulianova'yla karşılaştı.

Rakibini 77-71 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, finale çıktı.

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, yarın İspanyol temsilcisi Amiab Albacete ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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