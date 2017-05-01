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Fenerbahçe ile Galatasaray Kadınlar Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Galatasasray Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında sahaya çıkıyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:21:37 Güncelleme: 13:26:14 AA

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, 2 Mayıs Salı Günü (yarın) play-off yarı final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçı 83-61'lik skorla kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 4 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

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