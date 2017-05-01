THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, Final Four için sahaya çıkıyor. Olympiakos'la 5'inci ve son maçını oynayacak olan Anadolu Efes, kazanırsa ülkemizi Dörtlü Final'de Fenerbahçe ile birlikte temsil edecek. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

OLYMPİAKOS- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Olympiakos - Anadolu Efes eşleşmesinde 4 maç geride kaldı. Temsilcimiz Anadolu Efes bu maçlardan 2'sini kazanırken 2'sini ise kaybetti. Seride 2-2 eşitlik nedeniyle 5'inci ve son maç oynanacak. Daha önce Panathinaikos'u eleyen Fenerbahçe Final Four'da Real Madrid ile eşleşti. Olympiakos - Anadolu Efes maçının kazananı ise son Final Four biletini elde edecek. Karşılaşmayı kazanarak turu geçen takım Final Four'da CSKA Moskova'nın rakibi olacak. Zorlu Olympiakos - Anadolu Efes maçı 2 Mayıs Salı Günü saat 21.00'da başlayacak. Kritik mücadele TRT Spor ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

DAHA ÖNCEKİ 4 KARŞILAŞMANIN SONUÇLARI

Olympiakos 87-72 Anadolu Efes

Olympiakos 71-73 Anadolu Efes

Anadolu Efes 64-60 Olympiakos

Anadolu Efes 62-74 Olympiakos

ÖNCEKİ MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, Brown ve Granger'ın sayılarıyla skoru 4-1 yaptı. Savunmada Olympiakos'un sayı atmasına engel olan Efes, Granger ve Cedi Osman'ın üst üste bulduğu sayılarla farkı 12'ye çıkardı ve 18-6 yaptı. Yunan ekibi, Printezis ve Papapetrou'nun sayılarıyla farkı azaltarak 18-14'e getirdi. Periyodun son anlarında rakibine sayı şansı tanımayan Efes, periyodu Efes, 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda yine iyi savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, Honeycutt, Paul ve Kirk'in basketleri ile skoru 27-14'e taşıdı. Papanikolaou ve Young ile farkı düşüren Olympiakos, 33-29 yaptı. Yunan ekibi Spanoulis'in üçlüğü ile farkı 1'e indirse de Efes, Cedi ve Dunston'ın basketleri ile devreye 38-35 önde girdi.

Üçüncü periyota hücumda etkili başlayan Olympiakos, Mantzaris, Birch ve Spanoulis'in basketleri ile 43-40 öne geçti. Spanoulis'in dış atışlardan bulduğu sayılara Heurtel ile karşılık veren Efes, skoru eşitleyerek 52-52 yaptı. Son anları çekişmeli geçen periyodu Printezis'in serbest atıştan bulduğu sayı ile Olympiakos, 55-54 önde tamamladı.

Son periyota Papapetrou ve Waters'ın sayılarıyla başlayan Yunan ekibi farkı 7'e çıkararak 61-54 yaptı. Savunmada Efes'i durduran Olympiakos, Spanoulis'in üçlüğü ile 68-57 geri düştü. Son anlarda yaptığı atışlardan sayı bulamayan Anadolu Efes, parkeden 74-62 mağlup ayrıldı. Böylece seri 2-2'ye geldi.

ANADOLU EFES 591'İNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Avrupa arenasındaki 591. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 590 karşılaşmada 333 galibiyet ve 257 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 343. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 342 karşılaşmada 176 galibiyet ve 166 yenilgi elde etti.

OLYMPİAKOS İLE 37'NCİ RANDEVU

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 kez karşılaşırken, Türk temsilcisi 17 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 33 karşılaşmada Lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı.