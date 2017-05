Ekpe Udoh: Tamamen Final-Four'a konsantreyim

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ekpe Udoh kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic'in kendisine güvendiğini ifade eden Udoh, "Obradovic'in bana olan güveni, bana güç verdi ve oyun içindeki agresifliğimi arttırdı. İnişler, çıkışlar, sakatlıklar oldu ama ne olursa olsun tekrar bu kadar yüksek seviyede oynamak güzel. Obradovic, top sahadan çıktığı anda tamamen değişiyor ve bize destek veriyor" dedi.



"ATATÜRK'Ü TANIMAK İSTEDİM"

Başarılı oyuncu Udoh, Atatürk'ü Türkiye'ye geldiğinde merak ettiğini ve tanımak istediğini belirterek, "Atatürk'e olan ilgim aslında İstanbul'a ilk geldiğimde başladı. Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda Atatürk fotoğrafını görünce kim olduğunu merak ettim ve öğrendim. Daha sonra nereye gidersek gidelim bütün salonlarda Atatürk'ün fotoğraflarını gördüm. Ne kadar çok sevildiğini fark ettim. Onun hayatıyla ilgili kitap okudum. Türkiye Kupası için Ankara'ya gittiğimizde Anıtkabir'i ziyaret etme şansım oldu. Bu inanılmaz sevgiye sahip olan kişiyi merak ettim ve tanımak istedim" şeklinde konuştu.



"EĞİTİME HER ZAMAN ÖNEM VERİLMELİ"

Udoh, her çocuğun eğitimini en iyi şekilde tamamlaması gerektiğini ifade ederek, "Amerika'da daha çok zenci mahallerindeki okullarda devlet birçok fonu geri çekiyordu ve o çocuklar zorluklar içerisinden geçiyordu. O günden itibaren hep şuna baş koydum. Durumun ne olursa olsun eğitimine her zaman önem vermelisin. O yüzden de şimdi çocuklarla bir şekilde konuşup; hiçbir şekilde ayırmaksızın eğitimlerine önem vermeliler. Ben çok şanslıyım. Profesyonel bir kariyerim var. Bu sayede dünyada birçok şeyi görebiliyorum ama bu benim özel yeteneğim. Eğitimle de bunu başarabilirler. Eğitiminize sonuna kadar devam edin ve kapıları kendinize açın" ifadelerini kullandı.



"TAMAMEN FINAL-FOUR'A KONSANTREYİM"

THY Euroleague'de dörtlü final'in İstanbul'da yapılmasının kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyen Udoh, "Sezon bizler için çok inişli ve çıkışlı geçti ama şükürler olsun ki şu anda hepimiz çok sağlıklıyız. Her şeyimizi ortaya koymanın vakti geldi. Final-Four'un İstanbul'da olması bizler için çok özel bir durum. Dörtlü finale gelecek taraftarların yüzde 59'u da Türk. Bu bizim için çok özel. İleri de yaşlandığımda da kütüphanem de bu kupayı görmek istiyorum. En büyük motivasyon ve hedefim bu, tamamen Final Four'a konsantreyim" açıklamasında bulundu.



"NBA OLMADIĞI İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜM"

Fenerbahçe'ye geldikten sonra kendini geliştirdiğinin altını çizen Udoh, "NBA olmadığı için aslında ilk başta üzülmüştüm ama aslında bu da benim için bir fırsat oldu. Çünkü buraya geldim ve şu anda dünyayı görebiliyorum. Hem insan olarak hem de oyuncu olarak gelişiyorum. Değişik kültürleri tanıyorum, hayatta başka gerçeklerin olduğunu öğreniyorum. Amerika'daki okullarda belirli tarih dersi alıyorsunuz ve aslında bir şey görmüyorsunuz. Burada gerçeği görüyorsunuz ve tarihi görüyorsunuz. Bu benim için çok güzel fırsat" değerlendirmesini yaptı.

