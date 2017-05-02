Olympiakos - Anadolu Efes (CANLI YAYIN)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. ve son maçında deplasmanda Olympiakos ile karşılaşıyor. 2-2’lik eşitliğin bulunduğu seride bu maçı kazanacak takım, Sinan Erdem’de düzenlenecek FinalFour’da CSKA Moskova’nın rakibi olacak.

OLYMPIAKOS: 25 - ANADOLU EFES: 21

(İlk periyot sona erdi)



SALON: Barış ve Dostluk

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 3 ve TRT Spor

İki takım arasında Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı Olympiakos 87-72'lik skorla kazanırken, ikinci müsabaka 73-71 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan müsabakaların ilkinden 64-60 galip ayrıldı, ikincisinde ise rakibine 74-62 mağlup oldu.

Türk basketbolunun en köklü kulüplerinden olan Anadolu Efes, ilk kez 1999-2000 sezonunda, söz konusu dönemde FIBA Avrupa Ligi ismi altında düzenlenen organizasyonda son 4'e kaldı.

"Kupa 1", 2000-01 sezonunda FIBA Avrupa Ligi ve Suproleague olarak iki farklı şekilde düzenlenirken, lacivert-beyazlı ekip, Efes Pilsen olan o dönemdeki ismiyle Suproleague'de mücadele etti ve ikinci kez Dörtlü Final'e çıktı.

Organizasyon, 2001-02 sezonundan itibaren tek isim altında (Avrupa Ligi) oynanmaya başlandı. Lacivert-beyazlı ekip, Yunan rakibini elemesi durumunda bu isim altında oynanan kupada ilk kez Dörtlü Final'e yükselecek.

TÜRK BASKETBOL TARİHİNDE BİR İLK OLABİLİR

Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e çıkma başarısı göstermesi durumunda Türk basketbolunda bir ilk yaşanacak. Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Panathinaikos'u eleyerek son 4'e kaldığı ligde, ilk kez Türkiye'den iki takım Dörtlü Final'de yer alacak. Lacivert-beyazlı takım, aynı zamanda Fenerbahçe ile en fazla Dörtlü Final'e (3 kez) çıkan takım olacak.

OLYMPIAKOS'TAN RÖVANŞ ALACAK Anadolu Efes, Dörtlü Final'e çıkması durumunda rakibi Olympiakos'tan rövanşı da alacak. Lacivert-beyazlı takım, daha önce 2012-13 sezonunda play-off turunda eşleştiği rakibine elenmişti.Yunan ekibi, o sezonki play-off serisini 3-2 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

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PERASOVIC ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÖRTLÜ FİNALE ÇIKACAK

Anadolu Efes'in hedefini gerçekleştirmesi durumunda Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic de üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek. Hırvat çalıştırıcı, geçen sezon İspanya'nın Baskonia (Laboral Kutxa) ekibi ile son 4'e kalmıştı. Perasovic, aynı zamanda Anadolu Efes'i Dörtlü Final'e taşıyan ilk yabancı başantrenör olma mutluluğunu da yaşayacak.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman, 2000-01 sezonunda ise Oktay Mahmuti yönetiminde bu başarıya ulaşmıştı.

AVRUPA'DA KUPA KAZANAN İLK TAKIM Anadolu Efes, Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını kazandıran takım unvanına sahip. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında başantrenör Aydın Örs yönetiminde Türkiye'ye basketboldaki ilk kupasını getirdi. Anadolu Efes, 1995-96 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

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AVRUPA'DA 591. MAÇ

Avrupa arenasındaki 591. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 590 karşılaşmada 333 galibiyet ve 257 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 343. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 342 karşılaşmada 176 galibiyet ve 166 yenilgi elde etti.

OLYMPIAKOS İLE 37'NCİ RANDEVU

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 kez karşılaşırken, Türk temsilcisi 17 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 33 karşılaşmada Lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı.