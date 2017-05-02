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02 MAYIS 2017
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Yakın Doğu Üniversitesi - Beşiktaş
BASKETBOL

Yakın Doğu Üniversitesi: 77 - Beşiktaş: 76

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı 77-76 yenerek, seride 2-0 öne geçti

02 Mayıs 2017 Salı, 20:26:26 Güncelleme: 20:28:00

Yakın Doğu Üniversitesi: 77 - Beşiktaş: 76

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Murat Biricik, Aydın Karaçam, Süleyman Dağder Dağlı

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 5, Eldebrink 10, Vandersloot 12, Mc Bride 27, Bahar Çağlar 6, Leuchanka 9, Holingsvorth 8

Beşiktaş: Zellous 18, Harding 13, Perovanovic 12, Stokes 24, Esra Erden Atacan 6, Mehtap Karabilecen, Kübra İmren Siyahdemir 3, Burcu Çiğil

1. PERİYOT: 16-21
DEVRE: 38-44
3. PERİYOT: 58-49
MAÇ SONUCU: 77-76

Serinin üçüncü maçı 4 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş Akatlar Arena'da oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı da kazanırsa finale yükselecek.

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