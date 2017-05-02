Yakın Doğu Üniversitesi: 77 - Beşiktaş: 76
SALON: Caferağa
HAKEMLER: Murat Biricik, Aydın Karaçam, Süleyman Dağder Dağlı
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 5, Eldebrink 10, Vandersloot 12, Mc Bride 27, Bahar Çağlar 6, Leuchanka 9, Holingsvorth 8
Beşiktaş: Zellous 18, Harding 13, Perovanovic 12, Stokes 24, Esra Erden Atacan 6, Mehtap Karabilecen, Kübra İmren Siyahdemir 3, Burcu Çiğil
1. PERİYOT: 16-21
DEVRE: 38-44
3. PERİYOT: 58-49
MAÇ SONUCU: 77-76
Serinin üçüncü maçı 4 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş Akatlar Arena'da oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı da kazanırsa finale yükselecek.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER