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BASKETBOL

FIBA, kadın basketbolcuların başörtüsü ile oynamasına izin verdi

FIBA'nın Hong Kong'da düzenlenen ara dönem genel kurulunda alınan kararla, kadın basketbolcular sahaya başörtüsü ile çıkabilecek

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:48:56 Güncelleme: 11:51:23

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), kadın basketbolcuların maçta başörtüsü takabilmelerine izin verdi.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in de katıldığı Hong Kong'da düzenlenen ara dönem genel kurulunda alınan kararla, kadın basketbolcuların istedikleri takdirde sahaya başörtüsüyle çıkmasına izin veren düzenleme kabul edildi.

1 Ekim 2017'den itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre, yüzün hiçbir bölgesini kapatmaması gereken başörtüleri siyah, beyaz veya takım formasının rengiyle aynı olacak. Başörtüsü, bir takımda birden fazla oyuncu tarafından kullanılması halinde ise aynı renkte olması gerekecek. Yüz veya boyun çevresinde örtünün açılmasına neden olabilecek fermuar ve düğme bulunmayacak.

FIBA, başörtüsü konusunda değişikliğe ilk olarak 2014 yılında gitmişti. Deneme amacıyla sadece ulusal liglerde 2 yıl boyunca test edilen söz konusu uygulama hakkında elde edilen raporlar, olumlu sonuçlandı. Bu kapsamda FIBA yönetim kurulu ve üye federasyonların onayı ile kadın basketbolcuların uluslararası organizasyonlarda da başörtüsü ile maça çıkmasının önü açıldı.

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