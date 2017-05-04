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Bogdan Bogdanovic
BASKETBOL

Avrupa Ligi'nde Nisan ayının en değerli oyuncusu Bogdan Bogdanovic

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı, THY Avrupa Ligi'nde Nisan ayının en değerli oyuncusu seçildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:12:58 Güncelleme: 15:16:09

Üst üste üçüncü kez Final Four oynama hakkı elde ederek tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Euroleague organizasyonu tarafından nisan ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Sezona oldukça iyi bir giriş yaptıktan sonra, dördüncü haftada oynanan Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan ve formasından uzun süre ayrı kalan Bogdanovic, sezon genelinde 14.5 sayı (%57.1 iki sayı ve %43.2 üç sayı), 3.6 ribaund, 3.9 asist ortalamaları yakaladı.

Bogdanovic, nisan ayı içerisinde çıktığı ilk maçta Barcelona'ya karşı 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma üretti. Bogdan, 17 verimlilik puanı yakaladığı maçın ikinci yarısındaki performansla birlikte, Fenerbahçe'nin rakibini 68-65 yenmesine yardımcı oldu.

Özellikle Play-off serisinde Panathinaikos'a karşı harika bir performans ortaya koyan Bogdanovic, Play-off serilerinde ilk iki maçın en değerli oyuncusu da olmuştu. Bogdanovic, Fenerbahçe'nin Atina'da 58-71 kazandığı Panathinaikos Superfoods mücadelesinde 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 3 blok ve 2 top çalma ile oynayarak 35 verimlilik puanı üretti. Bogdan, Fenerbahçe'nin 75-80 üstünlüğü ile tamamlanan ikinci maçta da 25 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile 35 verimlilik puanına ulaştı. Sırp yıldız, Play-off serisini 19.3 sayı (%62.5 iki sayı, %60.0 üç sayı, %100 serbest atış), 7 ribaund, 4 asist, 1.3 blok ve 1.0 top çalma ve 26 verimlilik puanı istatistikleriyle noktalayarak sarı-lacivertli takımın Final Four başarısında büyük pay sahibi oldu. 

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