Fenerbahçe'nin yeni ismi belli oldu!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen günlerde katıldığı divan kurulu toplantısında, erkek basketbol takımı için Doğuş Grubu ile görüştüklerini "Erkek basketbolda Doğuş'la çalışmalarımız var. Daha neticelenmedi ama. Tam bitmiş bir şey yok" sözleriyle ifade etmişti. Sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda Darüşşafaka kulübünün durumu merak ediliyordu. Köklü bir geçmişe sahip olan Daçka'nın durumu da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe ile Doğuş Grubu'nun anlaşması durumunda 2017-18 sezonundan itibaren Fenerbahçe, katıldığı bütün organizasyonlarda "Fenerbahçe Doğuş" ismiyle mücadele edecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; Doğuş Grubu, şu an sponsor olduğu Darüşşafaka ile olan anlaşmasına da devam etmeyi düşünüyor. Bütçe düşürülecek ve yine bu sermaye grubuna ait olan markalardan birinin ismi Darüşşafaka'nın adının yanına gelecek. Bu marka konusunda ise ön plana çıkan ismin Seat markası olduğu da yine gelen bilgiler arasında.

Anlaşmanın resmiyete kavuşması halinde takımların yeni sezonda "Fenerbahçe Doğuş" ve "Darüşşafaka Seat" isimleriyle mücadele etmesi bekleniyor.