Final Four ne zaman başlayacak? 2017

Basketbolseverler İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four 2017'yi merakla bekliyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe'de yer alacak. Birçok kişi heyecanla "Final Four maçları ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 2017 Final Four maçları ne zaman başlayacak? İşte İstanbul'da düzenlenecek Final Four'la ilgili tüm detaylar...

FİNAL FOUR NE ZAMAN? 2017

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de boy göstereceği Final Four maçları için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla beklediği Final Four maçları İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos'un çarpışacağı Final Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Final Four'da ilk maçlar 19 Mayıs 2017 Cuma günü başlayacak. Final mücadelesi ise 21 Mayıs'da oynanacak.

FİNAL FOUR'DA EŞLEŞMELER

THY Euroleague'de birbirinden zorlu maçlar oynayan Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos Final Four'a yükselmeye hak kazandı. Final Four'a yükselen 4 takım şöyle eşleşti:

FENERBAHÇE - REAL MADRİD

CSKA MOSKOVA - OLYMPİAKOS

FİNAL FOUR MAÇ PROGRAMI

19 Mayıs 2017

19 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 18:30 CSKA MOSKOVA - OLYMPİAKOS

19 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 21:30 FENERBAHÇE - REAL MADRİD

4 TAKIM FİNAL FOUR'A NASIL GELDİ?

FENERBAHÇE

Temsilcimiz Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını eleyerek Final Four'a yükseldi. Temsilcimiz Panathinaikos'u deplasmandaki 2 maçta ve Ülker Sports Arena'da oynanan 3'üncü maçta yenerek 3-0'lık seriyle turu geçti. Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a karşı oynadığı 3 maçta aldığı sonuçlar şöyle;

PANATHİNAİKOS 58-71 FENERBAHÇE

PANATHİNAİKOS 75-80 FENERBAHÇE

FENERBAHÇE 79 - 61 PANATHİNAİKOS

OLYMPİAKOS

Olympiakos, THY Avrupa Ligi Play Off turunda temsilcimiz Anadolu Efes'i eleyerek Final Four turuna yükseldi. Anadolu Efes ile Olympiakos arasındaki maçlar play off turunun en zor maçları olarak dikkat çekti. Zorlu mücadeleler sonucunda 5'inci maçı kazanan Olympiakos seride 3-2 öne geçerek Final Four'a yükseldi. İşte Olympiakos - Anadolu Efes maçlarında alınan sonuçlar:

OLYMPİAKOS 87-72 ANADOLU EFES

OLYMPİAKOS 73-71 ANADOLU EFES

ANADOLU EFES 64-60 OLYMPİAKOS

ANADOLU EFES 62-74 OLYMPİAKOS

OLYMPİAKOS 87-78 ANADOLU EFES

CSKA MOSKOVA

Final Four'da geçtiğimiz yıl temsilcimiz Fenerbahçe'yi finalde eleyerek kupayı alan CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi Play Off turunda Baskonia ile eşleşti. Baskonia karşısında sürprize izin vermeyen CSKA Moskova, İstanbul'daki Final Four'a katılmaya hak kazandı.

REAL MADRİD

Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş ile eşleşti. Darüşşafaka Doğuş ile zorlu 4 maç oynayan Real Madrid, seriyi 3-1'e getirerek turu geçen taraf oldu. Darüşşafaka Doğuş ile Real Madrid arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

REAL MADRİD 83 - 75 DARÜŞŞAFAKA

REAL MADRİD 80-84 DARÜŞŞAFAKA

DARÜŞŞAFAKA 81-88 REAL MADRİD

DARÜŞŞAFAKA 78-89 REAL MADRİD

FİNAL FOUR'DA GÖREV ALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

Basketbolda, İstanbul'da düzenlenecek ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde görev yapacak hakemler belli oldu.

Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre 19-21 Mayıs'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'de düdük çalacak 8 hakem şöyle:

Luigi Lamonica (İtalya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya).

Açıklanan hakem listesinde yer alan Lamonica, Lottermoser ve Ryzhyk yedinci, Latisevs ise altıncı kez Dörtlü Final'de görev yapacak. Hierrezuelo ve Jovcic bu organizasyonda dördüncü, Rocha üçüncü, Javor ise ikinci kez düdük çalacak.

Öte yandan, geçen sezon Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe ile Rusya'nın CSKA Moskova takımı arasındaki maçta görev yapan Damir Javor, o karşılaşmadaki yönetimiyle sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti. Javor, bu sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına verilmemişti.

OBRADOVİC: REAL MADRİD ÇOK TECRÜBELİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague Dörtlü Final'deki rakipleri Real Madrid'in çok tecrübeli ve iyi bir takım olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Basketbol takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak Panathinaikos ile oynanan play-off serisi hakkında konuşan Obradovic, "Panathinaikos serisi benim için özellikle duygusal açıdan zordu. İnşallah bir daha Panathinaikos'a karşı bu kadar zor maçlarda oynamamız gerekmez. Bu şekilde oynamamız çok normaldi. Önceden Atina için ve oradaki atmosfer için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Oyunculara hep şunu söyledim. Basketbol 5'e 5 karşılıklı oynanan bir oyun. Bizim sahamız rakip saha hiç fark etmiyor. Buradaki ve oradaki maçlara bu şekilde hazırlandık. Oradaki ilk maçta Pana bir ara 14 sayı öndeydi hatta 3. çeyrekte 16 sayı öne geçti. Ama biz savunmamızı güçlendirdik ve son periyotta sadece 8'er sayı atmalarına izin verdik. Yaptığımız savunma bize özgüven verdi. 2. maçtan önce de 1-0 olduğunuzu unutun her şey ters olabilir ve onlar da bazı şeyleri değiştirmeye kalkabilirler dedik. İkinci maçta ilk 5'lerini değiştirdiler. Bu da bizim maça adapte olmak istediklerinin bir sinyaliydi ve bu da çok normaldi. Aslında çok zor bir maçtı ve maçın son 2 savunmasında doğru yolu bulduk ve kazandık. Tabii ki hatalarımız oldu ama bu da maçın bir parçası 3. maç da sonuca bakınca çok kolay gibi gözüküyor ama 19 top kaybıyla yaptık bunu. Bu tecrübeni bize çok güzel yol göstermesi gerekiyor, özellikle Real Madrid maçları açısından. Çok güzel bir seri yaşadık. Oyuncularım zihinsel olarak çok iyi hazırlandı. Herkes çok sağlıklıydı ve sağlıklı olduğumuz sürece biz çok iyi bir takımız. Saatlerce teknik ekiple Panathinaikos'un tüm setlerini çalıştık. Özellikle son Euroleague maçından farklı bir savunma sistemi kullandılar ama bunu bize kullanmadılar" dedi.



"AZİZ YILDIRIM'LA ARAMIZDA ÖZEL BİR İLETİŞİM VAR"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Obradovic, "Başkana olan duygularımı kendisi çok iyi biliyor. Onun duygularını da ben çok iyi biliyorum. Aramızda çok özel bir iletişim var. Bize her zaman destek oldu. Maçın momentumlarında ona gittim sarıldım önce. Sezon içinde Vittoria yenilgisinden sonra otele geldik, bana 'Hiç merak etme her şey çok iyi olacak. Biz sana çok güveniyoruz' dedi. Başkanla bir araya geldiğimizde basketbolla ilgili çok konuşmayız, daha çok hayata dair şeyler konuşuruz" ifadelerini kullandı.



"PANATHİNAİKOS MAÇI ÖNCESİ MORAL OLDU"

Obradovic, ligde oynadıkları ve 24 sayı geriden gelip kazandıkları Gaziantep maçının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Panathinaikos serisi öncesi moral açısından çok çok önemliydi. Herkes ambiansımızı sağlıyor. Teknik ekibimden de konuşmak istiyorum, hepsi inanılmaz çalışıyor. Asistan koç ve teknik ekibime de teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin amacı oyuncularımızın basketboldan başka bir şey düşünmemelerini sağlamak" diye konuştu.



"KITA DEĞİŞTİRECEK TEK TAKIM BİZİZ"

Dörtlü Final'in İstanbul'da olmasının çok şeyi fark ettirmeyeceğini belirten Obradovic, "İlk önce İstanbul'da olduğu için mutlaka olmamız gerekliliği vardı ama Dörtlü Final nerede olursa olsun bu takım onun için kuruldu. Avrupa'nın tüm takımlarına karşı mücadele ediyoruz o nedenle nerede olduğu bizim için hiç önemli değil. Madrid ve Berlin'de olduğu gibi mücadele edeceğiz. Aslında komik olan bir şey var herkes Avrupa'dan geliyor kıta değiştirecek tek takım biziz" şeklinde konuştu.



"REAL MADRİD ÇOK İYİ VE ÇOK TECRÜBELİ"

Dörtlü Final'de sarı-lacivertlilerin rakibi olan Real Madrid hakkında değerlendirmelerde bulunan Obradovic, "İlk olarak İspanya ligini ilk sırada bitiren bir takım ve çok iyi basketbol oynuyorlar. Her pozisyonda çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir antrenörleri var. Çok agresif savunmaları var bençten sayı buluyorlar. Bu sene bir kaç farklı oyuncuları var. Farklı oyun sitilleri var çok kaliteli bir takım, çok seçenekleri var. 6 tane çok önemli uzun oyuncuları var ve hepsinin üçlük atma şansı var. İki sene önce Dörtlü Final'de oynadık o takımlar çok farklılaştı ama tecrübeye sahibiz. Bu sene de 2 maç oynadık çok enteresan bir maç olacak. Çok iyi ve çok tecrübeliler ve hep aynı oynuyorlar" açıklamasını yaptı.



"ÖNEMLİ OLAN BURAYA GELENE SAYGILI OLMALIYIZ"

"Sonuca bir top karar verebiliyor. Sadece bir pozisyon, top çalma, savunma hücum oluyor her şeyin kararını veriyor o nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Berlin de aslında çok farklı değildi" şeklinde konuşan Obradovic, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Diğer rakipler için de güzel bir ortam olmasını istiyorum. Sadece spor, basketbol ve saygınını olduğu bir atmosfer olur ve en iyi olan takım da kazansın. Bir örnek vermek istiyorum. R.Madrid-Barcelona maçında Messi'nin 3. Golünden sonra R. Madrid taraftarları Barcelonalılarla birlikte alkışladı. İnşallahn Euroleague'de de ve İstanbul'da da bunları görebiliriz. Benim için en önemli şey sahamıza kim gelirse gelsin rahat etmeleri ve onlara saygılı olmamızı bunun için sonuna kadar savaşacağım."



"OYUNCULARIMIN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

NBA rekabeti konusunda konuşan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Başkanla nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz. Her oyuncunun rüyası NBA o nedenle çok kişisel bir karar Avrupa'da kalmak ve oraya gidip oynamak. Bazı oyuncular NBA'e gidiyor ve taraftar gibi sadece bençte kalıyor. Bazı oyuncularımız da burada çok başarılı oluyor. Bir antrenör olarak oyuncularımın başarılı olmasını istiyorum. Ben fikirlerimi anlatırım ama karar veren onlardır. Her gidenin arkasından ağlamıyoruz. Biri gidiyor diğeri geliyor ve adaptasyonu yapıyoruz. 2 kişinin gitmesi demek yeni 2 kişinin gelmesi anlamına geliyor Bizim için özellikle genç oyuncular için önlerinde çok önemli fırsatlar var" dedi.



"TARAFTAR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TRİBÜNÜ DOLDURSUN"

Başarılı koç, taraftar desteğinin kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Cumartesi günü Beşiktaş'la oynuyoruz, lütfen gelip bize destek olsunlar. Sezon sonuna kadar her maç bizim için çok önemli onların desteği bizim için çok önemli. Dörtlü Final öncesi Beşiktaş maçı sahamızda oynayacağımız son maç. O nedenle taraftarın gelip destek olması çok önemli. Cumartesi akşamı herkesi bekliyoruz. Euroleague'nin yanında diğer önemli şey de Türkiye Şampiyonluğumuzu korumak" açıklamasında bulundu.