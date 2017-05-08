Cleveland Cavaliers konferans finalinde!

İlk üç maçı 116-105, 125-103 ve 115-94 kazanan Cleveland Cavaliers, serinin dördüncü maçını Kanada'da oynadı. Maçtan LeBron James'in önderliğindende 109-102'lik skorla galibiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers, NBA play-offlarında Doğu Konferansı finaline çıktı.

Konuk ekipte LeBron James, 35 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle oynarken Kyrie Irving 27 sayı, 5 ribaund ve 9 asistlik performans sergiledi.

Toronto'da Cory Joseph'in 20 sayı, 6 ribaund, 12 asistlik performansı mağlubiyete engel olmaya yetmedi. Toronto'da DeMar DeRozan, 22 sayı atarken Serge Ibaka da 23 sayıyla oynadı.

İki ekip, 2015 konferans finalinde de karşı karşıya gelmişti. Cleveland Cavaliers, seriyi 4-2 ile geçmiş ve finale yükselmeyi başarmıştı.