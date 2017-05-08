Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk karşılaşmada, rakip kulüp başkanına yönelik hareketi sebebiyle Aziz Yıldırım'ın 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Kurul ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyingüngör'e de aynı maçta Aziz Yıldırım'a yönelik hareketi sebebiyle 1 ay hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 lira para cezası verildiğini duyurdu.

KARARIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, 07.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 37. maddesi gereğince 6 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 258)

2-E.2017/ 264

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün, 07.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 1 ay hak mahrumiyeti ve 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 259) karar verilmiştir.