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Kadınlar Basketbol Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligine yükseleceği final grubu heyecanı, yarınki müsabakalarla başlayacak.

09 Mayıs 2017 Salı, 12:20:53 Güncelleme: 12:23:52

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde ilk 2 takımın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligine yükseleceği final grubu heyecanı, yarınki müsabakalarla başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların yer aldığı play-off çeyrek finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Bornova Beckerspor, Çankaya Üniversitesi, Kırçiçeği Bodrum Basketbol ve OGM Orman Gençlik, deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edecek.

Grubu ilk 2 sırada bitirenler gelecek sezon Kadınlar Basketbol Liginde yer alma hakkını kazanacak.

Yarınki müsabakalarla başlayacak ve 30 Mayısta sona erecek final grubunda maç programı şöyle:

10 Mayıs Çarşamba: Bornova Beckerspor-Kırçiçeği Bodrum Basketbol, OGM Orman Gençlik-Çankaya Üniversitesi

14 Mayıs Pazar: Çankaya Üniversitesi-Bornova Beckerspor, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-OGM Orman Gençlik

18 Mayıs Perşembe: Bornova Beckerspor-OGM Orman Gençlik, Çankaya Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum Basketbol

22 Mayıs Pazartesi: Çankaya Üniversitesi-OGM Orman Gençlik, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Bornova Beckerspor

26 Mayıs Cuma: Bornova Beckerspor-Çankaya Üniversitesi, OGM Orman Gençlik-Kırçiçeği Bodrum Basketbol

30 Mayıs Salı: OGM Orman Gençlik-Bornova Beckerspor, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Çankaya Üniversitesi

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