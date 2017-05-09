Kadınlar Basketbol Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde ilk 2 takımın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligine yükseleceği final grubu heyecanı, yarınki müsabakalarla başlayacak.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların yer aldığı play-off çeyrek finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Bornova Beckerspor, Çankaya Üniversitesi, Kırçiçeği Bodrum Basketbol ve OGM Orman Gençlik, deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edecek.
Grubu ilk 2 sırada bitirenler gelecek sezon Kadınlar Basketbol Liginde yer alma hakkını kazanacak.
Yarınki müsabakalarla başlayacak ve 30 Mayısta sona erecek final grubunda maç programı şöyle:
10 Mayıs Çarşamba: Bornova Beckerspor-Kırçiçeği Bodrum Basketbol, OGM Orman Gençlik-Çankaya Üniversitesi
14 Mayıs Pazar: Çankaya Üniversitesi-Bornova Beckerspor, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-OGM Orman Gençlik
18 Mayıs Perşembe: Bornova Beckerspor-OGM Orman Gençlik, Çankaya Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum Basketbol
22 Mayıs Pazartesi: Çankaya Üniversitesi-OGM Orman Gençlik, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Bornova Beckerspor
26 Mayıs Cuma: Bornova Beckerspor-Çankaya Üniversitesi, OGM Orman Gençlik-Kırçiçeği Bodrum Basketbol
30 Mayıs Salı: OGM Orman Gençlik-Bornova Beckerspor, Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Çankaya Üniversitesi