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Aziz Yıldırım salona girebilecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tokatlamasına rağmen bugün oynanacak maçta salona girebilecek

09 Mayıs 2017 Salı, 16:29:41 Güncelleme: 16:50:56

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Pazar günü Yakın Doğu Üniversitesi ile oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında ev sahibi takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı. Bunun sonucunda Türkiye Basketbol Federasyonu, Yıldırım'ı disiplin kuruluna sevk etti. Kurul, Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve ve 40 bin TL para cezası verdi. Aziz Yıldırım'dan tokat yiyen Işık Eyigüngör de 1 ay hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 TL para cezası aldı.

Aziz Yıldırım bu cezaya rağmen, istediği takdirde bugün oynanacak serinin 2. maçında tribünde yerini alabilecek. Çünkü TBF'nin disiplin yönergesine göre hak mahrumiyeti şu şekilde tanımlanıyor:

"Kişinan hef türlü basketbol müsabakasında; yöneticilik, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik veya saha komiserliği gibi görevini yapmasından ve kulüp mensubu olarak Federasyonla ve/veya müsabaka bazında vb. resmi ilişkide bulunmasından men edilmesidir."

Yönergede seyirci olarak girmesine aykırı bir durum olmadığı için Aziz Yıldırım, taraftarların bulunduğu bölümde oturabilecek.

Hak mahrumiyeti kuralı, futbol müsabakalarında ceza alanların seyirci olarak da bulunmasına izin vermiyor.

TFF'nin hak mahrumiyeti kuralı şöyle belirtilmiş:

"Kişinin, stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir."

HTSPOR.COM ÖZEL

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