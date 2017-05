THY Euroleague'de Final Four heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca basketbolseverin merakla beklediği THY Euroleague Final Four maçlarına sayılı günler kaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer alacağı Final Four 2017'de oynanacak maçları kaçırmak istemeyen milyonlarca basketbolsever, "2017 Final Four ne zaman?" sorusunu sormaya başladı. Peki, Final Four ne zaman? (2017) İşte Final Four'la ilgili tüm detaylar...

FİNAL FOUR NE ZAMAN? (2017)

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda oynanan Euroleague'de Final Four maçlarına kısa bir süre kaldı. İstanbul Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Final Four maçlarında temsilcimiz Fenerbahçe'de şampiyonluk kovalayacak. Basketboldaki en büyük kupa olan Euroleague kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos'un kıyasıya yarışacağı Final Four (2017) maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında başlayacak.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR 2017 BİLET FİYATLARI

Dünyanın ekranlara kilitleneceği merakla beklenen Final Four 2017 maçlarına İstanbul Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde tanıklık etmek isteyen taraftarlar biletlere akın etti. 12 Aralık 2016'da satışa sunulan Final Four biletlerinin büyük bir bölümü daha önceden tükenmişti. Ancak İstanbul'da gerçekleşecek Final Four'da Fenerbahçe'nin ülkemizi temsil edecek olması bilet satışlarını dahada arttırdı. Kalan biletlere hücum eden basketbolseverler yarım saatte tüm biletleri tüketti. Satışa çıkan biletlerin tükenmesi ile birlikte biletler yalnızca ikinci el piyasalarda bulunuyor. Karaborsaya düşen biletler 1800 TL ile 674 bin TL arasında satılıyor.

THY UÇAĞI FİNAL FOUR İÇİN EUROLEAGUE RENKLERİNE BOYANDI

Türk Hava Yolları (THY), ana sponsoru olduğu Euroleague’in İstanbul’da gerçekleştireceği Final Four öncesi bir uçağını turnuvanın logosunun renklerine boyadı. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de yer alacağı Euroleague Final Four öncesi turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları’nın turnuva logosunun ‘Uludağ’ adlı uçağında yer aldı. Airbus A321 tipi uçak bugün Zürih seferini yaptı.

OBRADOVİC'TEN FİNAL FOUR DEĞERLENDİRMESİ

Turkish Airlines Euroleague Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, "Final Four'daki en büyük problemimiz Asya kıtasından Avrupa kıtasına gitmek olacak" dedi.



Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da organize edilen Euroleague Final Four Medya Günü'nde düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, genel menajer Maurizio Gherardini ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başantrenör Zeljko Obradovic, "Final Four'daki en büyük problemimiz Asya kıtasından Avrupa kıtasına gitmek olacak. Tabii ki şaka. Önemli olan maçın yeri değil sahada ne yapacağımız. Real Madrid maçına hazırlanmak için yeterli zamanımız var. 25 yıl önce Euroleague şampiyonu olmuştum. 25 yıl oldukça uzun bir süre ama motivasyonum hala aynı. Final-Four oynamak çok önemli bir tecrübe. Oyuncularımın çok iyi çalışıp bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Final-Fourtecrübesi olan oyuncularımız var. O akşam her şeye hazır olmamız gerekiyor. Özellikle de psikolojik olarak" diye konuştu.



Final Four'un ne kadar zor olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Obradovic, "Herkesi yenebiliriz ama herkese yenilebiliriz de. İstanbul'da oynamaktan dolayı çok şanslıyız çünkü taraftarımızın desteği bize her zaman iyi gelmiştir. Son iki haftadaki gibi çalışırsak her şey çok güzel olacak. Şu anda sadece Real Madrid maçına odaklandık. Taraftarların bana olan desteğine çok teşekkür ederim ama asıl işi oyuncular yapıyorlar. En büyük desteği onlar hak ediyor. 3 yıldır Final-Four'a kalıyorsak bu durumda başkanımızın da payı büyük. Oyuncularımın hepsi çok akıllı ve iyi çalışıyorlar. Şu an en büyük dileğim tüm oyuncuların sağlıklı olması" dedi.



"TAM KADROYKEN YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"



Kaptan Melih Mahmutoğlu da, "Bu sezon çoğu maçımızda eksiklerimiz vardı. Tam kadroyken yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.

"SAHADA KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"



Finale yükselmeleri halinde CSKA ile karşılaşmak istediğini açıklayan Mahmutoğlu, "Bana sorarsanız, ben CSKA'yı isterim finalde. Biz Fenerbahçe'yiz, rakip seçmeyiz. Kim gelirse gelsin, ona göre hazırlanırız, ona göre de oynarız. Taraftarımız sağ olsun, Berlin'de de, Madrid'de de arkamızda oldu. Bu sene kendi ülkemizde, kendi şehrimizde olması bizim için ayrı bir heyecan. Bizim için çok farklı bir atmosfer olacak. Biz de bunun bilincinde hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda taraftarımıza, kulübümüze bu en önemli kupayı armağan ederiz. Bunun için de sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" diye konuştu.



"TÜRK BASKETBOLU ADINA ÇOK GÜZEL BİR BAŞARI YAKALADIK"



Genel Menajer Maurizio Gherardini ise, bu sezonki en büyük hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Türk basketbolu adına çok güzel bir başarı yakaladık. Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer almak için her sezon başı bir plan yapıyoruz. Büyük bir başarı elde ettik. Son saniyede CSKA'ya kaybedince herkes burada olmamızı bekledi. Ligde çoğu şey değişti. Buraya gelince çok mutlu yüzler gördüm ancak buraya gelene kadar çok endişeli yüzler vardı. Biz 30 maçın sadece 7'sini tam kadro oynadık. Çok zor günler yaşadık. Çok akıllı bir ekibimiz var. Nasıl üstesinden geldiğimizi unutmasınlar. Bizimle aynı hedefte 3 takım daha var. Bizde de 3 senedir yaşadığımız tecrübelerin katkısı bulunuyor" diye konuştu.



Geçen sezon finalde Rus temsilcisi CSKA Moskova karşısında verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem Damir Javor'un Dörtlü Final'i yönetecek hakemler arasında olmasından endişe duymadıklarına işaret eden Gherardini, "Burada olacak olması bizi rahatsız etmiyor. Oyuncular nasıl serbest atış kaçırıyorsa hakem de pozisyon kaçırabilir. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer alacak 8 hakemden biri olduysa demek ki burada bulunmayı hak ediyor" dedi.



EKPE UDOH'TAN MELİH'E SORU



Bu arada basın toplantısına gelen ve gazetecilerin yanına oturan Ekpe Udoh, Melih Mahmutoğlu'na soru sormak istediğini ifade ederek, "Üçüncü kez üst üste Final Four'dasın. Nasıl motive oluyorsunuz" dedi. Melih ise şu yanıtı verdi:



"Bizim için önemli bir motivasyon kaynağı özellikle de Madrid olunca daha ayrı konsantre oluyoruz. Umarım daha uzun yıllar Final Four'da olurum ve Ekpe'nin kaptanlığını yapmaya devam ederim. Üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'de olmak inanılmaz bir başarı. Gönül isterdi, 3 Türk takım olarak Dörtlü Final'de olalım. Panathinaikos Superfoods'u eleyerek büyük bir başarıya imza attık. Hiçbir şey bitmiş değil. İki maç var ve bununla yaşıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar sahada savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olması. Ülkemize hak ettiği şampiyonluğu getirmek istiyoruz. Oyuncular olarak tüm kalbimizle buna inanıyoruz. Bu takım şampiyonluğu ve kupayı hak ediyor. Takım olarak çok tecrübelendik. Kazanabilecek güçteyiz. Tek amacımız oraya en sağlıklı şekilde gitmek. Tam kadro olduğumuzda Avrupa'da yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu da gösterdik."

FENERBAHÇE'Lİ DATOME'DEN FİNAL FOUR YORUMU

Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, Panathinaikos serisinde deplasmanda aldıkları galibiyetleri hatırlatarak, "Ev sahibi avantajına çok fazla inanmıyorum. Bunu Panathinaikos serisinde gördük" dedi.

Bu sene 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Final-Four öncesi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe'de Luigi Datome, "Her takımın yüzde 25 şansı var. Şu an kimin favori olduğunu söylemesi çok zor. Final-Four'da her şey mümkün ve bütün takımların şansları eşit. Önce Real Madrid'i elemeliyiz. Daha sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"EV SAHİBİ AVANTAJINA İNANMIYORUM"

Final-Four'un bu sene İstanbul'da düzenleneceğinin hatırlatılması üzerine ise Datome, "Ev sahibi avantajına çok fazla inanmıyorum. Bunu Panathinaikos serisinde gördük. Ama taraftarlarımızın bizi kendi şehirlerinde destekleyebilecekleri için çok mutluyum. Oyuncular olarak da bizim çıkıp en iyisini sergilememiz gerekiyor. Umarım sonunda taraftarımızla güzel bir kutlama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEKİLDE FİNALE KALMAMIZ GEREKİYOR"

Deneyimli basketbolcu, finale kalmaları halinde hangi takımla eşleşmek istediği yönündeki bir soruya da şöyle cevap verdi:

"İlk önce Real Madrid maçını düşünmemiz gerekiyor. Final bir sonraki aşama. Ben bir takım söylerim ama yener ya da yenilir o bilinmez. Bir şekilde finale kalmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışmamız lazım."