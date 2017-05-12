Vassilis Spanoulis: Favori olan biz değiliz

Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Vassilis Spanoulis, yaklaşan Final-Four öncesinde THY Euroleague resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes ile zor bir seri oynadıklarını söyleyen deneyimli oyuncu, "Ev sahibi avantajını kaybettik. Böyle şeyler eşleşmelerde olabiliyor. Son maçta reaksiyon verip, sahaya karakter koyduk. Bu takımla özel bir iş başarıp, Final-Four'a katıldık" şeklinde konuştu.

"ÇOK REKABETÇİ BİR SİSTEM"

Bu sezon Euroleague'de ilk defa uygulanan yeni sistem hakkında açıklamalarda bulunan Spanoulis, "Yeni sistem çok iyiydi. Tüm oyuncular herkesle oynamış olmaktan dolayı çok memnun. Rekabetçi bir sistem ve en iyi takımlar play-off'lara kaldı. Kimseden kaçamıyorsun. Çünkü takımlar senin zayıf yönünü buluyor" ifadelerini kullandı.

"NORMAL SEZON HİÇBİR ŞEYİ GARANTİLEMEZ"

Final-Four'un her zaman özel bir an olduğunu ifade eden yıldız basketbolcu, "Normal sezonda yaptıkların, Final-Four'daki mücadelenin yanına bile yaklaşamaz. Normal sezonda lider olman hiçbir şeyi garantilemez. Final-Four için play-off'larda en iyisini yapmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

2012'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

2012 yılında İstanbul'da şampiyon oldukları Final-Four'u hatırlatan Spanoulis, "2012 yılında da sezona iyi başlamamıştık. Ancak Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final-Four'a kadar gelmiştik. Bize kimsenin inanmadığını hatırlıyorum. Kendimize inandık ve güçlü durduk. Gerçekten çok özel bir andı. Şimdi aynı salona mükemmel anılarla geri dönüyoruz" dedi.

"CSKA MAÇI FARKLI OLACAKTIR"

Final-Four'da karşılaşacakları Rusya temsilcisi CKSA Moskova hakkında da açıklamalarda bulunan Spanoulis, "Normal sezonda bizi iki kere yendiler ancak Final-Four maçları ayrıdır, normal sezonla karşılaştırılamaz. Normal sezon maçları play-off hazırlığıdır. Bu maç mental olarak çok farklı olacak. Maçtan önce çok şey söyleyebilirsiniz ancak biz rakibin kim olduğunu çok önemsemiyoruz, sahada cevap vermeyi uygun görüyoruz. Sadece kendimizi fiziksel ve mental olarak en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. CSKA ile olan geçmişimizi unutup yeni bir mücadeleye hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE REAL FARKLI İKİ STİL"

Fenerbahçe-Real Madrid karşılaşması için yorumlarda bulunan yıldız oyuncu, "Fenerbahçe set oyununu tercih eden çok disiplinli ve çok iyi savunması olan bir takım. Madrid ise çok yetenekli ve hücum gücü çok yüksek bir takım. Her oyuncusu fark yaratabilir. İki farklı stile sahip takımın güzel mücadelesi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

TAKIM KİMYASI VURGUSU

Kendilerini favori olarak görmediklerini vurgulayan Spanoulis, "Bizden iki üç kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Biz daha çok takım kimyası ile başarılar kazanan bir ekibiz. Kazanmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.