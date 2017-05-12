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Spor Toto Basketbol Süper Ligi
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi haftanın programı

Ligde normal sezon 30. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. İşte haftanın programı...

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:23:40 Güncelleme: 17:25:27

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 30. haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

15.00 Muratbey Uşak- Trabzonspor Medical Park (Uşak Üniversitesi)

19.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler- Fenerbahçe (Ankara)

19.00 Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece (Abdi İpekçi)

Yarın:

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Cebeci)

16.00 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit (Giresun 19 Eylül)

16 Mayıs Salı:

20.00 Anadolu Efes- Beşiktaş Sompo Japan (Abdi İpekçi)

20.00 Darüşşafaka Doğuş-Best Balıkesir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Öte yandan, ligde 27. haftada ertelenen Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes müsabakası yarın saat 18.30'da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Salonu'nda oynanacak.

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