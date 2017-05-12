ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor Medical Park
BASKETBOL

Muratbey Uşak: 92 - Trabzonspor Medical Park: 101

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Trabzonspor Medical Park deplasmanda Muratbey Uşak'ı 101-92 yendi

12 Mayıs 2017 Cuma, 21:26:27 Güncelleme: 21:27:44

Muratbey Uşak: 92 - Trabzonspor Medical Park: 101
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Ali Şakacı, Halit Can
Muratbey Uşak: Mesut Ademoğlu 5, Ali Berent Kavaklıoğlu 8, Berkay Candan 12, Harrison 9, Freimanis 29, Özcan Sürücü 2, Vassiliaukas 13, Görkem Sönmez, Hakan Demirel, Mckissic 12, Süleyman Yavaş 2
Trabzonspor Medical Park: Lee 13, Green 23, Hardy 22, Özgür Şahin, Mustafa Baştürk, Cardenas 17, Erol Can Çinko 8, Dusan Cantekin, Kadji 18, Moody, Kaan Konak
1. Periyot: 29-15
Devre: 49-50
3. Periyot: 69-82
5 faulle çıkan: 32.48 Mckissic (Muratbey Uşak)

Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, ilk 5 dakikasını 18-5 üstün geçtiği ilk periyodu 29-15 önde tamamladı.

Karadeniz temsilcisinin daha etkili olduğu ikinci periyotta, ev sahibi ekip 15. dakikayı 35-32 üstün geçti. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı devrenin son bölümünde serbest atışları değerlendiren Kadji'nin basketleriyle Trabzonspor Medical Park, soyunma odasına 50-49 önde girdi.

Üçüncü periyotta pota altından bulduğu sayılarla etkili olan Trabzonspor Medical Park aradaki farkı açtığı periyodun 25. dakikasını 66-58 üstün geçti. Bordo-mavili ekip, periyodu 82-69 önde geçti.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Trabzonspor Medical Park, maçtan 101-92 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı üreten Muratbey Uşak'tan Freimanis oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer iddiaları (12.05.2017)
FUTBOL

Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e geliyor!
Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları
FUTBOL

Mourinho o ismi ağlattı!
Teknik direktörlerin futbolculuk dönemleri...
FUTBOL

Ne yaptın Ümit Özat!
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | CANLI ANLATIM
FUTBOL

3 gol, 1 kırmızı...