Muratbey Uşak: 92 - Trabzonspor Medical Park: 101

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Ali Şakacı, Halit Can

Muratbey Uşak: Mesut Ademoğlu 5, Ali Berent Kavaklıoğlu 8, Berkay Candan 12, Harrison 9, Freimanis 29, Özcan Sürücü 2, Vassiliaukas 13, Görkem Sönmez, Hakan Demirel, Mckissic 12, Süleyman Yavaş 2

Trabzonspor Medical Park: Lee 13, Green 23, Hardy 22, Özgür Şahin, Mustafa Baştürk, Cardenas 17, Erol Can Çinko 8, Dusan Cantekin, Kadji 18, Moody, Kaan Konak

1. Periyot: 29-15

Devre: 49-50

3. Periyot: 69-82

5 faulle çıkan: 32.48 Mckissic (Muratbey Uşak)

Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, ilk 5 dakikasını 18-5 üstün geçtiği ilk periyodu 29-15 önde tamamladı.

Karadeniz temsilcisinin daha etkili olduğu ikinci periyotta, ev sahibi ekip 15. dakikayı 35-32 üstün geçti. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı devrenin son bölümünde serbest atışları değerlendiren Kadji'nin basketleriyle Trabzonspor Medical Park, soyunma odasına 50-49 önde girdi.

Üçüncü periyotta pota altından bulduğu sayılarla etkili olan Trabzonspor Medical Park aradaki farkı açtığı periyodun 25. dakikasını 66-58 üstün geçti. Bordo-mavili ekip, periyodu 82-69 önde geçti.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Trabzonspor Medical Park, maçtan 101-92 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı üreten Muratbey Uşak'tan Freimanis oldu.