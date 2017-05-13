İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 76 - Gaziantep Basketbol: 92

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 76 - GAZİANTEP BASKETBOL: 92

SALON: Cebeci

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Calloway 13, Armand 3, Uğur Dokuyan, James Metecan Birsen 12, Gagic 4, Ayberk Olmaz 4, Klobucar 8, Mert Çevik 2, Deniz Kılıçlı 16, Tevfik Akdamar 7, Nikolov 7

GAZİANTEP BASKETBOL: Cherry 7, Denmon 2, Rautins 11, Jefferson 18, Haislip 24, Altan Erol 6, Balazic 3, Alper Özcan 12, Erden Eryüz, Ruzic 9

1. PERİYOT: 21-31

DEVRE: 38-49

3. PERİYOT: 53-71

Gaziantep Basketbol, normal sezonu 16 galibiyet, 14 yenilgiyle tamamladı. Play-off şansını daha önceden yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 11 galibiyet 19 mağlubiyet ile bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Gaziantep Basketbol, Haislip ve Jefferson'un skorer oyunuyla 5. dakikayı 16-12 önde geçti. Kalan bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Calloway ile etkili olurken, Gaziantep Basketbol, Altan Erol'un bitime saniyeler kala üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle çeyreği 31-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Alper Özcan ve Jefferson ile farkın kapanmasına izin vermeyen Gaziantep temsilcisi, 15. dakikada 39-29 üstünlüğünü devam ettirdi. Klobucar ve Calloway ile farkı kapatmak isteyen ev sahibi ekip karşısında Gaziantep Basketbol, Haislip'in skorer oyunuyla devre arasına da 49-38 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Gaziantep temsilcisi, Jefferson, Denmon ve Haislip'in sayılarıyla 25. dakikada farkı 22 sayıya (42-64) çıkardı. Etkili oyununu sürdüren ve farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, final periyoduna 71-53 üstün girdi.

Karşılaşmanın başından beri sürdürdüğü etkili oyunu son çeyreğe de taşıyan Gaziantep Basketbol, salondan 16 sayı farkla 92-76 galip ayrıldı.