THY Euroleague'de Final Four heyecanı yaşanıyor. 2017 yılında Avrupa'da basketbolun en büyüğünün belli olacağı Final Four'da Fenerbahçe'de ülkemizi temsil edecek. Final Four'a günler kala milyonlarca basketbolsever "2017 Final Four ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Final Four ne zaman? (2017), Final Four bilet fiyatları ne kadar? İşte Final Four'a dair tüm detaylar...

FİNAL FOUR NE ZAMAN? (2017)

2017 yılının THY Euroleague şampiyonunun belli olacağı Final Four'a bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde düzenlenecek turnuvada, Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos ve CSKA Moskova kozlarını paylaşacak. Final mücadelelerinde Fenerbahçe'nin ülkemizi temsil edecek olması turnuvaya olan ilgiyi arttırdı. Geçtiğimiz yıl Final Four'da finalde CSKA Moskova'ya uzatmalarda elenen Fenerbahçe'de bu sene hedef kupayı müzeye götürmek. Büyük heyecana sahne olacak. Final Four 2017, 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

FİNAL FOUR 2017 BİLET FİYATLARI

Türkiye'de düzenlenecek olan Final Four 2017'ye ilgi çığ gibi büyüyor. 12 Aralık 2016'da satışa çıkan biletlerin büyük bölümü tükenmişti. Fenerbahçe'nin turnuvada boy gösterecek olması nedeniyle taraftarlar kalan biletlere adeta hücum etti. Sınırlı sayıda kalan biletler yarım saat içinde tükendi. Final Four 2017'ye tanıklık etmek isteyen binlerce kişinin bilet arayışı ikinci el bilet satanlara yaradı. Final Four 2017 biletleri karaborsada 1800 TL ile 674 bin TL arasında satılıyor.

THY UÇAĞI FİNAL FOUR İÇİN EUROLEAGUE RENKLERİNE BOYANDI

Türk Hava Yolları (THY), ana sponsoru olduğu Euroleague’in İstanbul’da gerçekleştireceği Final Four öncesi bir uçağını turnuvanın logosunun renklerine boyadı. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de yer alacağı Euroleague Final Four öncesi turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları’nın turnuva logosunun ‘Uludağ’ adlı uçağında yer aldı. Airbus A321 tipi uçak bugün Zürih seferini yaptı.

OBRADOVİC'TEN FİNAL FOUR DEĞERLENDİRMESİ

Turkish Airlines Euroleague Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, "Final Four'daki en büyük problemimiz Asya kıtasından Avrupa kıtasına gitmek olacak" dedi.



Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da organize edilen Euroleague Final Four Medya Günü'nde düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, genel menajer Maurizio Gherardini ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başantrenör Zeljko Obradovic, "Final Four'daki en büyük problemimiz Asya kıtasından Avrupa kıtasına gitmek olacak. Tabii ki şaka. Önemli olan maçın yeri değil sahada ne yapacağımız. Real Madrid maçına hazırlanmak için yeterli zamanımız var. 25 yıl önce Euroleague şampiyonu olmuştum. 25 yıl oldukça uzun bir süre ama motivasyonum hala aynı. Final-Four oynamak çok önemli bir tecrübe. Oyuncularımın çok iyi çalışıp bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Final-Fourtecrübesi olan oyuncularımız var. O akşam her şeye hazır olmamız gerekiyor. Özellikle de psikolojik olarak" diye konuştu.



Final Four'un ne kadar zor olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Obradovic, "Herkesi yenebiliriz ama herkese yenilebiliriz de. İstanbul'da oynamaktan dolayı çok şanslıyız çünkü taraftarımızın desteği bize her zaman iyi gelmiştir. Son iki haftadaki gibi çalışırsak her şey çok güzel olacak. Şu anda sadece Real Madrid maçına odaklandık. Taraftarların bana olan desteğine çok teşekkür ederim ama asıl işi oyuncular yapıyorlar. En büyük desteği onlar hak ediyor. 3 yıldır Final-Four'a kalıyorsak bu durumda başkanımızın da payı büyük. Oyuncularımın hepsi çok akıllı ve iyi çalışıyorlar. Şu an en büyük dileğim tüm oyuncuların sağlıklı olması" dedi.





"TAM KADROYKEN YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"



Kaptan Melih Mahmutoğlu da, "Bu sezon çoğu maçımızda eksiklerimiz vardı. Tam kadroyken yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.

"SAHADA KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"



Finale yükselmeleri halinde CSKA ile karşılaşmak istediğini açıklayan Mahmutoğlu, "Bana sorarsanız, ben CSKA'yı isterim finalde. Biz Fenerbahçe'yiz, rakip seçmeyiz. Kim gelirse gelsin, ona göre hazırlanırız, ona göre de oynarız. Taraftarımız sağ olsun, Berlin'de de, Madrid'de de arkamızda oldu. Bu sene kendi ülkemizde, kendi şehrimizde olması bizim için ayrı bir heyecan. Bizim için çok farklı bir atmosfer olacak. Biz de bunun bilincinde hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda taraftarımıza, kulübümüze bu en önemli kupayı armağan ederiz. Bunun için de sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" diye konuştu.



"TÜRK BASKETBOLU ADINA ÇOK GÜZEL BİR BAŞARI YAKALADIK"



Genel Menajer Maurizio Gherardini ise, bu sezonki en büyük hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Türk basketbolu adına çok güzel bir başarı yakaladık. Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer almak için her sezon başı bir plan yapıyoruz. Büyük bir başarı elde ettik. Son saniyede CSKA'ya kaybedince herkes burada olmamızı bekledi. Ligde çoğu şey değişti. Buraya gelince çok mutlu yüzler gördüm ancak buraya gelene kadar çok endişeli yüzler vardı. Biz 30 maçın sadece 7'sini tam kadro oynadık. Çok zor günler yaşadık. Çok akıllı bir ekibimiz var. Nasıl üstesinden geldiğimizi unutmasınlar. Bizimle aynı hedefte 3 takım daha var. Bizde de 3 senedir yaşadığımız tecrübelerin katkısı bulunuyor" diye konuştu.



Geçen sezon finalde Rus temsilcisi CSKA Moskova karşısında verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem Damir Javor'un Dörtlü Final'i yönetecek hakemler arasında olmasından endişe duymadıklarına işaret eden Gherardini, "Burada olacak olması bizi rahatsız etmiyor. Oyuncular nasıl serbest atış kaçırıyorsa hakem de pozisyon kaçırabilir. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer alacak 8 hakemden biri olduysa demek ki burada bulunmayı hak ediyor" dedi.



EKPE UDOH'TAN MELİH'E SORU



Bu arada basın toplantısına gelen ve gazetecilerin yanına oturan Ekpe Udoh, Melih Mahmutoğlu'na soru sormak istediğini ifade ederek, "Üçüncü kez üst üste Final Four'dasın. Nasıl motive oluyorsunuz" dedi. Melih ise şu yanıtı verdi:



"Bizim için önemli bir motivasyon kaynağı özellikle de Madrid olunca daha ayrı konsantre oluyoruz. Umarım daha uzun yıllar Final Four'da olurum ve Ekpe'nin kaptanlığını yapmaya devam ederim. Üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'de olmak inanılmaz bir başarı. Gönül isterdi, 3 Türk takım olarak Dörtlü Final'de olalım. Panathinaikos Superfoods'u eleyerek büyük bir başarıya imza attık. Hiçbir şey bitmiş değil. İki maç var ve bununla yaşıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar sahada savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olması. Ülkemize hak ettiği şampiyonluğu getirmek istiyoruz. Oyuncular olarak tüm kalbimizle buna inanıyoruz. Bu takım şampiyonluğu ve kupayı hak ediyor. Takım olarak çok tecrübelendik. Kazanabilecek güçteyiz. Tek amacımız oraya en sağlıklı şekilde gitmek. Tam kadro olduğumuzda Avrupa'da yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu da gösterdik."

FENERBAHÇE'Lİ DATOME'DEN FİNAL FOUR YORUMU

Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, Panathinaikos serisinde deplasmanda aldıkları galibiyetleri hatırlatarak, "Ev sahibi avantajına çok fazla inanmıyorum. Bunu Panathinaikos serisinde gördük" dedi.

Bu sene 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Final-Four öncesi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe'de Luigi Datome, "Her takımın yüzde 25 şansı var. Şu an kimin favori olduğunu söylemesi çok zor. Final-Four'da her şey mümkün ve bütün takımların şansları eşit. Önce Real Madrid'i elemeliyiz. Daha sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"EV SAHİBİ AVANTAJINA İNANMIYORUM"

Final-Four'un bu sene İstanbul'da düzenleneceğinin hatırlatılması üzerine ise Datome, "Ev sahibi avantajına çok fazla inanmıyorum. Bunu Panathinaikos serisinde gördük. Ama taraftarlarımızın bizi kendi şehirlerinde destekleyebilecekleri için çok mutluyum. Oyuncular olarak da bizim çıkıp en iyisini sergilememiz gerekiyor. Umarım sonunda taraftarımızla güzel bir kutlama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEKİLDE FİNALE KALMAMIZ GEREKİYOR"

Deneyimli basketbolcu, finale kalmaları halinde hangi takımla eşleşmek istediği yönündeki bir soruya da şöyle cevap verdi:

"İlk önce Real Madrid maçını düşünmemiz gerekiyor. Final bir sonraki aşama. Ben bir takım söylerim ama yener ya da yenilir o bilinmez. Bir şekilde finale kalmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışmamız lazım."

OLYMPİAKOS'UN YILDIZI SPANOULİS: EN İYİ TAKIMLAR FİNALE KALDI

Olympiakos'un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis, İstanbul'da düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'da favori olmadıklarını belirterek, "Bizden iki üç kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Takım kimyası ile başarılar kazanan bir ekibiz" dedi.

Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Vassilis Spanoulis, yaklaşan Final-Four öncesinde THY Euroleague resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes ile zor bir seri oynadıklarını söyleyen deneyimli oyuncu, "Ev sahibi avantajını kaybettik. Böyle şeyler eşleşmelerde olabiliyor. Son maçta reaksiyon verip, sahaya iyi karakter koyduk. Bu takımla özel bir iş başarıp, Final-Four'a katıldık" şeklinde konuştu.



"ÇOK REKABETÇİ BİR SİSTEM"

Bu sezon Euroleague'de ilk defa yapılan yeni sistem hakkında açıklamalarda bulunan Spanoulis, "Yeni sistem çok iyiydi. Herkesle oynamış olmaktan tüm oyuncular memnun. Çok rekabetçi bir sistem ve en iyi takımlar play-offlara kaldı. Kimseden kaçamıyorsun. Çünkü takımlar senin zayıf yönünü buluyor" diye konuştu.



"NORMAL SEZONDA LİDER OLMAYAN HİÇBİR ŞEYİ GARANTİLEYEMEZ"

Final-Four'un her zaman özel bir an olduğunu ifade eden yıldız basketbolcu, "Normal sezonda yaptıkların Final-Fourzamanının yanına bile yaklaşamaz. Normal sezonda lider olman hiçbir şeyi garantilemez. Final-Four için play-off'larda en iyisini yapmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.



"2012 YILINDA DA SEZONA İYİ BAŞLAMAMIŞTIK"

2012 yılında İstanbul'da şampiyon oldukları Final-Four'u hatırlatan Spanoulis, "2012 yılında da sezona iyi başlamamıştık. Ancak Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final-Four'a kadar gelmiştik. Bize kimsenin inanmadığını hatırlıyorum. Biz kendimize inandık ve güçlü durduk. Gerçekten çok özel bir andı. Şimdi aynı salona geri dönüyoruz, mükemmel anılarla" dedi.



"CSKA MOSKOVA MAÇI MENTAL AÇIDAN FARKLI OLACAK"

Final-Four'da karşılaşacakları Rus ekibi CKSA Moskova hakkında da açıklamalarda bulunan Spanoulis, "Normal sezonda bizi iki kere yendi. Final-Four maçları ayrıdır, normal sezonla karşılaştırılamaz. Normal sezon maçları play-off hazırlığıdır. Bu maç mental olarak çok farklı olacak. Maçtan önce çok şey söyleyebilirsiniz ancak biz rakibin kim olduğunu çok önemsemiyoruz, sahada cevap vermeyi uygun görüyoruz. Sadece kendimizi fiziksel ve mental olarak en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. CSKA ile olan geçmişimizi unutup yeni bir mücadeleye hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.



"İKİ FARKLI TARZA SAHİP TAKIMIN GÜZEL MÜCADELESİ OLACAK"

Fenerbahçe - Real Madrid karşılaşması için yorumlarda bulunan yıldız oyuncu, "Fenerbahçe set oyununu tercih eden çok disiplinli ve çok iyi savunması olan bir takım. Madrid ise çok yetenekli ve hücum gücü çok yüksek bir takım. Her oyuncusu fark yapabilir. İki farklı stile sahip takımın güzel mücadelesi olacak" açıklamasını yaptı.



"TAKIM KİMYASI İLE BAŞARILAR KAZANAN BİR EKİBİZ"

Kendilerini favori olarak görmediklerini vurgulayan Spanoulis, "Bizden iki üç kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Takım kimyası ile başarılar kazanan bir ekibiz. Kazanmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve elimizden geleni yapacağız"