EuroLeague finali öncesi kupa İstanbul'da

İstanbul, 2012 yılının ardından ikinci kez Turkish Airlines Euroleague Final Four'a ev sahipliği yapacak. 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek dörtlü final öncesi Barcelona'dan havalanan tarifeli uçakla Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu eşliğinde Atatürk Havalimanı'na getirilen kupa, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle karşılandı.





THY'nin TC-JRO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi özel giydirilmiş Euroleague uçağı önünde düzenlenen karşılama töreninde konuşan Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, "İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz. Sayın İlker Aycı'nın bize sağladığı olanaklar sayesinde buradayız. 2012'den sonra tekrar İstanbul'daki final için çok heyecanlıyız. Biz Türk takımının da finalde olmasından da mutluyuz. Bunun Türkiye için ne anlama geldiğini biliyoruz. Unutulmaz bir final yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.





"İNANIYORUM Kİ KUPA İSTANBUL'DA KALACAK"

Final-Four organizasyonunun İstanbul'a çok yakıştığını belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise THY olarak sürecin içinde yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "İstanbul'da mükemmel bir Final Four yaşayacağız. Final Four'un müthiş maçlara sahne olacağını biliyoruz. Bizim gönlümüzün neden yana olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Herhalde söylememe gerek yok. Gelecek sene final Belgrad'ta oynanacak ve kupa oraya gidecek, takımlar da oraya gidecek. Sadece kupa gitmeyecek. İnanıyorum ki kupa İstanbul'da kalacak, Türkiye'de kalacak. Kupayı bir ucundan yakaladık hep beraber bırakmayalım ama kim bu kupayı en çok hak ederse kupa onun olsun. Dilerim bizim olsun" değerlendirmesinde bulundu.





AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KÜBİK EKRANI KURULDU

Basketbol severlerin de dörtlü finale yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Aycı, "Biletler satışa çıktıktan hemen hemen 1-1,5 saat içinde tükendi. Bugün bilet yok. Böyle bir durumdayız. O kadar insan arayıp bilet istiyor ki ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sinan Erdem Spor Salonu muhteşem hazırlandı. Bu konuda emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum. 750 kamerayla muhteşem bir güvenlik sistemi kuruldu ve tam tedbirler alındı. Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kübik ekranı getirilerek salona asıldı. Her türlü hazırlıklar tamamlandı. Avrupa'nın en büyük üçüncü salonunda Sinan Erdem'de müthiş bir mücadele olacak" dedi.



THY Euroleague kupasını kazanan takım ise, 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadeleler sonunda belli olacak.