Darüşşafaka Doğuş: 95 - Best Balıkesir: 72 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya Ofoegbu, James ve Kelley ile basketler bularak başlayan Best Balıkesir, 3. dakikada 8-2 öne geçti. Mola dönüşü Harangody, Wanamaker ve Bertans ile 7-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş, Zizic'in 7. dakikadaki isabetiyle üstünlüğü yakaladı: 15-14. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve yeşil-siyahlılar ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Clyburn'ün sayılarıyla giren ev sahibi ekip, Birkan Batuk'un 14. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği atışla farkı 7 sayıya çıkardı: 29-22. Konuk ekibin Kelley ve Nichols ile ürettiği sayılara Darüşşafaka Doğuş, Birkan Batuk ve Clyburn ile cevap verdi ve soyunma odasına 45-41 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Wanamaker ve Harangody'nin sayılarıyla 5-0'lık seri yaparak başlayan Darüşşafaka Doğuş, 27. dakikada Harangody'nin üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 61-49. Savunma sertliğini arttıran ve Furkan Aldemir-Clyburn ikilisinin isabetleriyle farkı açan ev sahibi takım, son periyoda 17 sayı farkla (73-56) önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Darüşşafaka Doğuş, sahadan 95-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Best Balıkesir formasıyla 22 sayı kaydeden Kelley olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta Clyburn ve Bertans 17'şer sayıyla oynadı.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 95 - BEST BALIKESİR: 72

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, İbrahim Altıntaş

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wanamaker 6, Clyburn 17, Anderson 4, Harangody 16, Zizic 10, Mehmet Yağmur 3, Bertans 17, Furkan Aldemir 8, Birkan Batuk 14, Okben Ulubay

BEST BALIKESİR: Kelley 22, James 7, Dorsey 12, Andrews 12, Ofoegbu 11, Nichols 6, Melih Yıldız, Ümit Sonkol 2, Pastal, Ahmet Erdoğan

1. PERİYOT: 22-20

DEVRE: 45-41

3. PERİYOT: 73-56