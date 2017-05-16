Anadolu Efes: 90 - Beşiktaş Sompo Japan: 91 | MAÇ SONUCU

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş Sompo Japan, pota altında Stimac ile etkili oldu. İlk 6 sayısını Stimac ile bulan konuk ekip, Anadolu Efes'i dış atışlara zorladı ve ilk 5 dakikayı 9-8 önde geçti. Anadolu Efes, hücumda Granger'ın önderliğinde üst üste sayılar buldu ve çeyreği de iki sayı farkla önde tamamladı: 27-25. Bu bölümde Anadolu Efes'in 27 sayısının 17'si Granger'dan geldi.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Thomas'ın üst üste bulduğu 5 sayı ile 18. dakikayı 40-37 üstün bitirdi. Ev sahibi takım ilk yarıyı da 2 sayılık avantajla önde kapattı: 46-44.

Üçüncü çeyreğe Beşiktaş Sompo Japan, Roll'un 3 sayılık basketi ile başladı ve öne geçti: 47-48. Savunmada Doğuş Balbay, hücumda da Cedi Osman ve Brown ile etkili olan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 6 sayıya (55-49) çıkardı. Clark'ın sayılarıyla farkı eriten Beşiktaş Sompo Japan, 3. çeyreği 67-66 üstün bitirdi.

Kıran kırana geçen son çeyrekte iki takım da savunmalarını iyice sertleştirdi. Son 5 dakikaya siyah-beyazlı ekip, 3 sayılık avantajla girdi: 77-80. Beşiktaş Sompo Japan, maçı 91-90 kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlılar normal sezonu 24 galibiyet ve 6 yenilgiyle, Anadolu Efes ise 23 galibiyet ve 7 yenilgi ile tamamladı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes, deplasmanda 93-83 kazanmıştı.

Bu arada, karşılaşma öncesinde, Anadolu Efes'in Türkiye şampiyonu olan 16 Yaş Altı Takımı sahaya çıktı ve kupasını kaldırdı.

FİKRET ORMAN MAÇI İZLEDİ

Ligin son haftasında oynanan kritik maçı izlemek için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da Abdi İpekçi Spor Salonu'na geldi. Orman, yönetim kurulu üyeleri ile karşılaşmayı takip etti.

ANADOLU EFES: 90 - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 91

SALON: Abdi İpekçi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Yener Yılmaz, Alper Özgök

ANADOLU EFES: Granger 25, Maxim, Cedi Osman 5, Brown 15, Dunston 7, Honeycutt 5, Heurtel 14, Thomas 19, Doğuş Balbay

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson 17, Muratcan Güler, Roll 17, Clark 11, Stimac 22, Strawberry 2, Weems 2, Erkan Veyseloğlu 11, Kenan Sipahi 5, Sertaç Şanlı 4

1. PERİYOT: 27-25

DEVRE: 46-44

3. PERİYOT: 66-67

5 FAULLE ÇIKAN: Dunston 36.49 (Anadolu Efes)