Final Four 2017'de ilkler yaşanacak

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, 2012’den sonra 2. kez ancak bu kez ilk defa bir Türk takımının da yer alacağı THY Final-Four organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Ve Fenerbahçe, dev organizasyonda şampiyonluk ipini göğüsleyen ilk Türk takımı olmak için sahneye çıkacak. Efsane coachu Zeljko Obradovic’le üst üste 3. kez Final-Four’da yer almayı başaran Sarı-Lacivertliler, geçen yıl Berlin’de kıl payı kaçan şampiyonluğa bu kez ev sahibi olduğu İstanbul’da ulaşmaya çalışacak.



2015 ve 2016’dan sonra üst üste 3. kez Final-Four’a yükselen Kanarya, Madrid’deki 2015’in F4’ünde ilk maçta kaybettiği, geçen yıl ise Play-Off’ta 3-0’la geçtiği Real Madrid’le 19 Mayıs günü finale kalabilmek için mücadele verecek.

Sarı-Lacivertliler, bu maçı kazandığı taktirde, yine 19 Mayıs’ta Olympiakos ile CSKA Moskova arasındaki maçın galibiyle finalde kupa için kapışacak.

Sinan Erdem’de 2012’de düzenlenen Final-Four’da Olympiakos, finalde CSKA Moskova’yı 19 sayı geriden gelerek yenip şampiyon olmuştu. Fenerbahçe’nin başında 16. kez F4 organizasyonunda yer alacak olan Obradovic için de 9. şampiyonluk kupası sadece 2 maç uzakta!

PEKİ F4 NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a sayılı günler kaldı. Milyonlarca basketbolsever İstanbul'da oynanacak olan dev organizasyonu bekliyor. CSKA Moskova, Fenerbahçe, Olympiakos ve Real Madrid'in yarışacağı Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u eleyen Real Madrid'le eşleşirken, diğer mücadelede ise Olympiakos ile CSKA Moskova eşleşti. Final Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde yapılacak.

FİNAL FOUR'DA İLK GÜNÜN PROGRAMI

Final Four'da ilk maçlar 19 Mayıs Cuma günü oynanacak. Final Four'da ilk günün programı şöyle;

19 Mayıs 2017

19 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 18:30 CSKA MOSKOVA - OLYMPİAKOS

19 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 21:30 FENERBAHÇE - REAL MADRİD