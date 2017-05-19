NBA'de sezonun en iyi 5'i belli oldu

NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2016-17 NBA normal sezonunun en iyi 5'i duyuruldu.

Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, Houston Rockets'tan James Harden, San Antino Spurs'ten Kawhi Leonard, Cleveland Cavaliers'tan LeBron James ve New Orleans Pelicans'tan Anthony Davis, en iyi 5'te kendine yer bulan oyuncular oldu.

James Harden, normal sezonu 29.1 sayı ortalamasıyla tamamlamıştı. ABD'li basketbolcu, bu ortalamayla lig ikincisi durumundaydı. Harden ayrıca 11.2 asist ve 8.1 ribaund ortalamasını tutturmuştu. Yıldız basketbolcu, ligin asist kralı konumunda.

Normal sezonu triple-double ortalamayla geçen Russell Westbrook, en iyi 5'te kendine yer buldu. Oscar Robertson'ın triple-double ortalamasını kıran yıldız basketbolcu, 31.6 sayı ortalamasıyla sayı kralıydı. Westbrook, geride kalan normal sezonu 10.7 ribaund ve 10.4 asist ortalamalarıyla geçmişti.

San Antonio Spurs ile konferans finaline çıkan Kawhi Leonard, kulübünün 2001-02 sezonunda 25 sayı ortalamasını tuttran Tim Duncan'dan bu yana bu ortalamayı geçen ilk basketbolcusu olmuştu. Kawhi 25.5 sayı ortalamasının yanı sıra son iki sezondur yılın savunmacısı seçiliyordu.

NBA'deki 14. sezonunu geçiren LeBron James, 11 kez Yılın 5'ine seçilerek bu alanda rekoru egale etti. Yıldız basketbolcu, normal sezonu 26.4 sayı, 8.7 asist, 8.6 ribaund ortalamasıyla tamamlamıştı.

28 ortalamasıyla sayı krallığında 4. sırada yer alan Anthony Davis, ligin en çok blok yapan 2. oyuncusu olmasının yanında ribaund yarışında da 7. sıradaydı.

NBA'in en iyi 2. 5'i ise şöyle:

Stephen Curry - Golden State Warriors

Isaiah Thomas - Boston Celtics

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks

Kevin Durant - Golden State Warriors

Rudy Gobert - Utah Jazz