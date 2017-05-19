Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ve beklenen gün geldi. Milyonlarca basketbolseverin heyecanla beklediği Final Four maçları bugün başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe - Real Madrid'le kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Real Madrid hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe - Real Madrid maçının tüm detayları ve Fianl Four'a dair her şey...

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

THY Euroleague'de 2016-2017 sezonunun en büyüğünün belli olacağı Final Four'da ülkemizi Fenerbahçe temsil edecek. Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde düzenlenecek dörtlü finalde Fenerbahçe ile Real Madrid çarpışacak. Geçtiğimiz yıl finalde CSKA Moskova'ya kaybeden Fenerbahçe bu yıl kupayı kazanmak istiyor. Milyonların nefesini tutarak beklediği Fenerbahçe - Real Madrid maçı bugün saat 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Milyonlarca kişi Fenerbahçe - Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Müsabakanın şifresiz yayınlanmasını bekleyen taraftarlara müjdeli haber geldi. Zorlu Fenerbahçe - Real Madrid maçı TRT Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak. Ayrıca beIN Sports da karşılaşmayı Digitürk kullanan herkese şifresiz yayınlayacağını duyurdu. Fenerbahçe - Real Madrid maçı beIN Sports 3 kanalından da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BİR RİBAUND'LA FİNALİ KAYBETMİŞTİ

Basketbolda, NBA’den sonra dünyanın en prestijli kupası THY Euroleague’de şampiyonun belirleneceği Final-Four organizasyonu bugün İstanbul’un ev sahipliğinde başlayacak. Fenerbahçe, üst üste 3. kez yer alacağı Final-Four’da son şampiyon CSKA Moskova, Olympiakos ve Real Madrid’le şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kulüp tarihinde 2015’te Madrid’deki Final-Four’da ilk kez yer alan Kanarya, geçen sezon ise Berlin’de bir ilke imza atmış, ilk finalinde CSKA Moskova’ya 21 sayı geriden gelip öne geçtiği maçta uzatmalarda kaybetmişti. Belki de normal sürenin sonunda kaçan bir ribaund, o müthiş geri dönüşün kupa ile taçlanmasına engel olmuştu.

CSKA MOSKOVA 2012'DE OLYMPİAKOS'A KAYBETMİŞTİ

İşte geçen yıl Berlin’de kupanın eşiğinden dönen F.Bahçe, bu kez ev sahibi avantajını iyi kullanıp, seyircisinin de desteğiyle ilk Euroleague kupasını müzesine götürmeye çalışacak. Fener, ilk sınavı bu akşam Real Madrid’le verecek. F.Bahçe, 9 şampiyonluğu bulunan İspanyol rakibiyle bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 21.30’da kozlarını paylaşacak. Bu maç öncesinde saat 18.30’da kupanın son sahibi Rus CSKA Moskova, 2012’de yine İstanbul’da finalde dramatik bir biçimde kaybettiği Yunan rakibi Olympiakos’la bir anlamda rövanşa çıkacak.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD

Real Madrid, Euroleague’de en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip. İspanyol ekibi, organizasyonda 9 kez (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015) zirveye çıktı. Eflatun-Beyazlılar, daha önce 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı. Kupada şu ana kadar 20 takım şampiyonluk yaşadı.

REAL MADRİD'LE 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Real Madrid, daha önce 12 kez karşılaştı. Sarı-Lacivertliler 5 kez kazanırken, İspanyollar 7 maçtan galip ayrıldı. İki takım 2015 Final-Four’da da karşılaşmıştı. Yarı finali 96-87 kazanan Real Madrid, ardından kupaya uzanmıştı.

FİNAL FOUR'LARIN EFENDİSİ OBRADOVİC

Fenerbahçe Coachu Zeljko Obradovic, THY Euroleague’deki 22. sezonunda, 16. kez Final-Four oynayacak. Daha önce Panathinaikos’la 8, Fenerbahçe ve Real Madrid’le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona ile birer kez Final-Four’da yer alan Sırp başantrenör, kupayı 8 kez kazanarak bu alanda ilk sırada yer alıyor. Obra, şu ana kadar oynadığı 10 finalde sadece geçen sezon F.Bahçe ile ve 2001’de Panathinaikos ile kaybetmişti. Obradovic ayrıca, Euroleague kariyerindeki 500. maçına da İstanbul’da çıkacak. 57 yaşındaki hoca, Euroleague’de 498 maçta takımlarını saha kenarından yönetti. Obra, 350 galibiyet alırken, 148 yenilgi gördü.

OBRADOVİC: TEK HEDEF VAR

Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün start alacak THY Euroleague Final-Four öncesinde nefesler tutuldu... Dün Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos’un coachları ile birer oyuncusu açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının 3 yıl üst üste Final-Four’a kalarak önemli bir deneyim edindiğini söyleyen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Herkes Final Four’un İstanbul’da olacak olmasından dolayı bizim de yer almamız gerekti- ğini düşünüyordu. Biz de Final Four’a yükseldik. 3 önemli takımla mücadele edeceğiz” dedi. Obra, “Fenerbahçe’de, harika bir organizasyonda 3. yılımı geçiriyorum. Herkes aynı hedef için çalışıyor, başarı için elinden geleni yapıyor. Bu da başarıyı daha kolay şekilde getiriyor. Bunu sürdürmek son derece önemli” diye konuştu.

BOGDANOVİC: BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ

Toplantıda konuşan Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic, yarı finalde karşıla- şacakları Real Madrid’i iyi tanıdıklarını söyledi. Bogdanovic, “Real Madrid’le çok oynadık. Onları tanıyoruz, onlar da bizi tanıyorlar. Birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

OBRADOVİC İÇİN İSTANBUL'UN ANLAMI BÜYÜK

Kanarya’nın coachu Zeljko Obradovic için THY Euroleague Final-Four’un İstanbul’da olmasının özel bir anlamı var. Sırp başantrenör, kariyerinde kaldırdığı ilk Euroleague kupasını, 1992’de İstanbul’da yapılan organizasyonda Partizan’ın başındayken Badalona’yı 71-70 yenerek kazanmıştı.

BOGDANOVİC'İN ÖDÜLÜ OBRA'DAN

Real Madrid maçı öncesi gerçekleştirilen idmanda, Euroleague’de nisan ayının MVP’si (En değerli oyuncu) seçilen Fenerbah- çeli Bogdan Bogdanovic ödülünü aldı. Sırp yıldıza basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ödü- lünü coach Zeljko Obradovic takdim etti.

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL VİDEO

Fenerbahçe Kulübü, Bugün başlayacak Final Four öncesinde hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sarı-Lacivertli oyuncuların hikayelerinin ve çocukluk fotoğraflarının da yer aldığı video kısa sürede ilgi gördü ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

FİNAL FOUR'DA EV SAHİPLERİ BİR ADIM ÖNDE

19 Mayıs 2017 cuma Euroleague tarihinde, kendi kentinde düzenlenen Final Four’a katılan ekipler yüksek oranla kupaya uzanıyor... İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987’ye kadar oynandı. 1988 yılında ise FinalFour sistemi başladı. İlk kez 1988’de Belçika’nın Gent şehrinde gerçekleştirilen Final-Four formatında 6 takım seyircisi önünde oynadı. Bunlardan Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Real Madrid kendi evinde şampiyonluk sevincini yaşarken, Bologna ve CSKA kupayı sahasında yitirdi.

SİNAN ERDEM'DE İKİNCİ FİNAL FOUR

THY Euroleague Final-Four 2017’nin yapılacağı Sinan Erdem Salonu, tarihinde ikinci kez bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Daha önce 2011-2012 sezonundaki Final-Four, adını efsaneler arasına yazdırmıştı. CSKA Moskova ile oynadığı maçta 19 sayı geriye düşen Yunan ekibi Olympiakos, müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı Printezis’in son saniye basketiyle 62-61 kazanmıştı.

TARAFTARLAR MVP'Yİ SEÇEBİLECEK

EuroLeague taraftarları Twitter aracılığıyla Final-Four’da MVP seçimi için söz hakkına sahip olacak. Taraftarlar, F4 MVP’si olması gerektiğini düşündükleri oyuncunun ismini ve #F4MVP ‘hashtag’ini kullarak oy kullanabilecek. Bu oylar medya mensuplarının oylarıyla birleştirilecek ve Final-Four MVP’si ortaya çıkacak.

SALONA SIRT ÇANTASI ALINMAYACAK

İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak THY Euroleague Final-Four organizasyonunda güvenlik önlemleri en üst düzeyde olacak. Salon içinde 600, dışında ise 500 olmak üzere toplam 1100 güvenlik personeli görev yapacak. Salona sırt çantası kesinlikle alınmayacak. Ayrıca bayanların da 25x30 cm. boyutunu aşan çantalarla salona girmelerine izin verilmeyecek.

TAKIMLARIN FİNAL FOUR KADROLARI

FENERBAHÇE

Barış Hersek

Ekpe Udoh

Melih Mahmutoğlu

Pero Antic

Bogdan Bogdanovic

Anthony Bennett

Kostas Sloukas

Egehan Arna

James Nunnally

Berk Uğurlu

Jan Vesely

Nikola Kalinic

Bobby Dixon

Ahmet Düverioğlu

Gigi Datome

REAL MADRİD

Anthony Randolph

Dontaye Draper

Rudy Fernandez

Andres Nocioni

Luka Doncic

Jonas Maciulis

Felipe Reyes

Gustavo Ayon

Dino Radoncic

Jaycee Carroll

Othello Hunter

Sergio Llull

Trey Thompkins

Alex Suarez

Jeffery Taylor

CSKA MOSKOVA

Nando de Colo

Dmitry Kulagin

Milos Teodosic

James Augustine

Vitaliy Fridzon

Aaron Jackson

Semen Antonov

Pavel Korobkov

Ivan Lazarev

Joel Freeland

Andrey Vorontsevich

Cory Higgins

Viktor Khryapa

Nikita Kurbanov

Kyle Hines

OLYMPİAKOS

Erick Green

Khem Birch

Patric Young

Vasilis Toliopoulos

Ioannis Papapetrou

Vassilis Spanoulis

ominic Waters

Dimitrios Agravanis

Nikola Milutinov

Georgios Printezis

Kostas Papanikolaou

Vangelis Mantzaris

MattLojeski

Kyprianos Maragkos

Giannis Athinaiou

İSTATİSTİKLER

FENERBAHÇE REAL MADRİD

76.2 SAYI 86.0

73.9 YEDİĞİ SAYI 78.6

32.5 RİBAUND 36.3

8.9 H. RİBAUNDU 11.0

23.6 S. RİBAUNDU 25.3

17.2 ASİST 20.5

6.5 TOP ÇALMA 6.8

3.4 BLOK 3.0

%51.7 2 SAYI %56.9

%39.6 3 SAYI %37.5

%75.4 SERBEST ATIŞ %76.7

87.1 VERİMLİLİK PUANI 101.6

TAKIM LİDERLERİ

FENERBAHÇE - REAL MADRİD

Bogdanovic(14.5) SAYI Sergio Llull (16.4)

Udoh (7.6) RİBAUND A.Randolph (5.3)

Sloukas(4.6) ASİST Sergio Llull (5.9)

B.Bogdanovic(1.2) TOP ÇALMA R. Fernandez(1.2)

Udoh (2.1) BLOK A.Randolph (1.1)

Ekpe Udoh (%58.3) 2 SAYI G.Ayon (%71.4)

Datome (%45.9) 3 SAYI J.Maciulis(%51.5)

Datome (%95.7) SERBEST ATIŞ J. Carroll (%90.7)

Udoh (19.9) VERİMLİLİK PUANI Sergio Llull (16.8)

SİNAN ERDEM SPOR KOMPLEKSİ'NİN KONUMU