Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor

Ve beklenen gün geldi çattı. Fenerbahçe bu sezon İstanbul'da düzenlenen final four'da ilk maçta Real Madrid karşısına çıkıyor. Sarı Lacivertlililer geçen sene kıl payı kaybettiği şampiyonluğu bu sezon almak istiyor...
Fenerbahçe son üç sezonda Euroleague'de final-four'a kalma başarısı gösterirken, geçtiğimiz sezonu ise bu dev organizasyonda final oynayarak kapattı.
2014-2015 sezonunda final-four'da Real Madrid'e ilk maçta elenen sarı-lacivertliler turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı.
Geçtiğimiz sezon yine Obradovic yönetiminde müthiş bir performans gösteren Fenerbahçe, yarı finalde uzatmalara giden maçta Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı.
Finalde Rus devi CSKA Moskova ile eşleşen sarı-lacivertliler rakibine yine uzatmalara giden maçta 101-96 mağlup olarak kupayı kaybetmişti...