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BASKETBOL

Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:12:48

  • 1 Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor
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    Ve beklenen gün geldi çattı. Fenerbahçe bu sezon İstanbul'da düzenlenen final four'da ilk maçta Real Madrid karşısına çıkıyor. Sarı Lacivertlililer geçen sene kıl payı kaybettiği şampiyonluğu bu sezon almak istiyor... 

  • 2 Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor
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    Fenerbahçe son üç sezonda Euroleague'de final-four'a kalma başarısı gösterirken, geçtiğimiz sezonu ise bu dev organizasyonda final oynayarak kapattı. 

     

  • 3 Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor
    3 | 53

    2014-2015 sezonunda final-four'da Real Madrid'e ilk maçta elenen sarı-lacivertliler turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. 

     

  • 4 Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor
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    Geçtiğimiz sezon yine Obradovic yönetiminde müthiş bir performans gösteren Fenerbahçe, yarı finalde uzatmalara giden maçta Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı. 

  • 5 Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor
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    Finalde Rus devi CSKA Moskova ile eşleşen sarı-lacivertliler rakibine yine uzatmalara giden maçta 101-96 mağlup olarak kupayı kaybetmişti...

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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