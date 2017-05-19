Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor

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Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas oldu. Geçen sezon başında Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 5. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak.