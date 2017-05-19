CSKA Moscow - Olympiakos

Bu sezon İstanbul'da düzenlenen Final Four yarı finalinin ilk maçında CSKA Moskova - Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor.



1. PERİYOT SONUCU

CSKA MOSKOVA: 18 - OLYMPIAKOS: 12



CSKA MOSKOVA: 30 - OLYMPIAKOS: 23

(2. Periyot oynanıyor...)

SALON: Sinan Erdem

SAAT: 18.30

YAYIN: BeIN Sports 3 / TRT Spor

CSKA SON 15 YILDA 14. KEZ FINAL-FOUR'DA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi CSKA Moskova, üst üste 6, son 15 yılda ise 14. kez Dörtlü Final'de mücadele ediyor.

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Yunan temsilcisi Olympiakos'un da yer alacağı organizasyonda CSKA Moskova, 2'si üst üste olmak üzere 8. şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Moskova ekibi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi. CSKA Moskova, finalde sahne aldığı 1965, 1970, 1973, 2007, 2009 ve 2012'de ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

PLAY-OFF'U KAYIPSIZ GEÇİT

İlk kez 16 takımlı lig usulüne göre oynanan THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan CSKA Moskova, play-off'ta İspanya'nın Baskonia takımını eledi.

Moskova ekibi, ev sahibi olmanın avantajıyla çıktığı ilk 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. Büyük bir heyecana sahne olan deplasmandaki 3. maçta zor da olsa rakibine üstünlük kurmayı başaran Rus temsilcisi, seride durumu 3-0 yaparak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

İSTANBUL'DA 2. KEZ DÖRTLÜ FİNAL OYNAYACAK

CSKA Moskova, ikinci kez İstanbul'da THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde sahne alacak. İstanbul'da 2012'de gerçekleştirilen organizasyondaki yarı final maçında Panathinaikos ile karşılaşan CSKA Moskova, Yunan rakibini 66-64 yenerek finale yükselmişti.

Final mücadelesinde bir diğer Yunan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşan CSKA Moskova, 19 sayı üstünlük yakaladığı karşılaşmadan potasında son saniyede gördüğü basketle 62-61 mağlup ayrılarak şampiyonluğu kaybetmişti.

CSKA'NIN KOZLARI DE COLO VE TEODOSIC

Rus temsilcisinde Nando De Colo ve Milos Teodosic, takımın en etkili oyuncuları olarak dikkati çekiyor. THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en iyi 5'ine seçilen Fransız oyun kurucu De Colo, forma giydiği 26 maçta toplam 505 sayı kaydederek 19,4'lük ortalama yakaladı.

Takımın diğer yıldızı Teodosic ise organizasyonda çıktığı 27 maçta 437 sayı atarak 16,2'lik ortalama tutturdu. Sırp skorer, takım arkadaşlarına yaptığı 190 asistle 7,04'lük oran yakaladı ve bu alanda THY Avrupa Ligi genelinde zirvede yer aldı.

De Colo ve Teodosic, takımın bu sezon maç başına attığı 87,6 sayı ortalamasına da büyük katkı sağladı. İki oyuncu, ligde maç başına toplam 35,6 sayı üretti.

TANIDIK İSİM: ITOUDIS

CSKA Moskova'nın başında, hem Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic'in hem de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim bulunuyor. Rus ekibinin 3 sezondur başantrenörlüğünü üstlenen Dimitris Itoudis, yaklaşık 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda ise Banvit'i çalıştırdı.

Yunan başantrenör yönetiminde art arda 3 sezon Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanan CSKA Moskova, 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 101-96 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en iyi başantrenörü unvanına layık görülen Itoudis, CSKA Moskova ile 2015 ve 2016'da lig şampiyonluğu da yaşadı.

KADRO

Ligde en fazla yatırım yapan takım olarak dikkati çeken CSKA Moskova'nın kadrosunda 9 Rus, 4 ABD'li ile birer Fransız, Sırp ve Büyük Britanyalı oyuncu yer alıyor.

Itoudis yönetimindeki kırmızı-mavili ekibin kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Nando De Colo (Fransa), Milos Teodosic (Sırbistan), Joel Freeland (Büyük Britanya), James Augustine, Aaron Jackson, Cory Higgins, Kyle Hines (ABD), Dmitry Kulagin, Vitaly Fridzon, Semen Antonov, Pavel Korobkov, Ivan Lazarev, Andrey Vorontsevich, Mikhail Kulagin, Victor Khryapa, Nikita Kurbanov (Rusya)

OLYMPIAKOS, İSTANBUL'DA YİNE ŞAMPİYONLUK ARAYACAK

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında bir numarasının belirleneceği THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İstanbul'da bir kez daha şampiyonluk elde edebilmenin mücadelesini verecek.

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Fenerbahçe, Real Madrid ve CSKA Moskova ile birlikte yer alacak Olympiakos, tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında adını zirveye yazdıran Yunanistan ekibi, 3 yıl sonra THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını müzesine götürmeye çalışacak.

Olympiakos, İstanbul'da organize edilen 2011-2012 sezonu Dörtlü Final'inde şampiyonluğa ulaşırken, bu başarıyı tekrar etmek için bir kez daha İstanbul'da ter dökecek.

TARİHİNDE 10. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE

Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda tarihinde 10. kez son 4 takım arasına kaldı. Organizasyonda daha önce yer aldığı 9 Dörtlü Final'in 7'sinde final oynama başarısı gösteren Olympiakos, 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 1993-1994, 1994-1995, 2009-2010 ve 2014-2015'te ise ikincilikle yetindi.

Olympiakos, 1998-1999 sezonunda üçüncü, 2008-2009'da ise dördüncü olarak organizasyonu sonlandırdı.

PLAY-OFF'TA ANADOLU EFES'İ ELEDİ

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada tamamlayan Olympiakos, play-off etabında Anadolu Efes'i eleyerek Dörtlü Final'e kaldı.

Anadolu Efes'le zorlu bir seri oynayan Yunanistan ekibi, evindeki ilk maçı 87-72 kazanırken, ikinci müsabakayı 73-71 kaybederek ev sahibi konumda olduğu karşılaşmalardan avantaj çıkaramadı.

İstanbul'daki üçüncü maçta Anadolu Efes'e 64-60 kaybederek 2-1 geriye düşen Olympiakos, dördüncü müsabakayı 74-62 kazanarak seriyi son maça taşımayı bildi.

Evindeki son maçta Anadolu Efes'e 87-78 üstünlük sağlayan Olympiakos, seriyi 3-2 galip tamamlayarak adını Dörtlü Final'e yazdıran taraf oldu.

SPANOULIS VE PRINTEZIS TAŞIYOR

Olympiakos'ta Vessilis Spanoulis ve Georgios Prentezis skor yükünü çeken isimler durumunda. THY Avrupa Ligi'nde çıkılan 35 maçın 30'unda forma giyen Printezis, toplam 388 sayı atarak 12,9 sayı ortalaması yakalarken, 31 müsabakada oynayarak 393 sayı üreten Spanoulis'in ortalaması ise 12,7 oldu.

Sahaya çıktığı 31 maçta 824 dakika 387 saniye oyunda kalan Spanoulis, takımın en fazla süre alan ismi olurken, 187 asistle 6,03 ortalama yakalayarak THY Avrupa Ligi genelinde de ikinci sırada kendisine yer buldu.

KADRO

Başantrenörlüğünü Ioannis Sfairopoulos'un yaptığı Olympiakos'un kadrosunda şu oyuncular bulunuyor.

Erick Green (ABD), Khem Birch (Kanada), Patrick Young (ABD), Vassilis Toliopoulos (Yunanistan), Ioannis Papapetrou (Yunanistan), Vassilis Spanoulis (Yunanistan), Dominic Waters (ABD), Dimitros Agravanis (Yunanistan), Nikola Milutinov (Sırbistan), Georgios Printezis (Yunanistan), Kostas Papanikolaou (Yunanistan), Vangelis Mantzaris (Yunanistan), Matt Lojeski (ABD), Paris Maragkos (Yunanistan), Ioannis Anthinaiou (Yunanistan).