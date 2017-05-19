Fenerbahçe: 84 - Real Madrid: 75

Real Madrid'i 84-75 mağlup eden Fenerbahçe, Final Four'da finale yükselerek Olympiakos'un rakibi oldu.

DETAYLAR BİRAZDAN...

1. PERİYOT SONUCU

FENERBAHÇE: 21 - REAL MADRİD: 13



İLK YARI SONUCU

FENERBAHÇE: 44 - REAL MADRİD: 34



ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU

FENERBAHÇE: 63 - REAL MADRİD: 50



MAÇTAN NOTLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşan Fenerbahçe, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıktı.



İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan organizasyona Fenerbahçe taraftarı büyük ilgi gösterdi.



Toplam 15 bin 600 seyirci kapasiteli salonun büyük bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar yer aldı. Salonda 10 binin üzerindeki sarı-lacivertli taraftar, takımlarına maçtan önce büyük destek verdi.



AZİZ YILDIRIM SAHA İÇİ KOLTUKLARINDA İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, zorlu müsabakayı saha içi koltuklarından izledi.



Karşılaşmayı sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ve yöneticilerle seyreden Yıldırım'ın, heyecanlı olduğu gözlendi. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç da maçı salonda izleyerek Fenerbahçe'ye destek oldu.



ERGİN ATAMAN DA TRİBÜNDE

Fenerbahçe-Real Madrid maçını, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman da takip etti.



Ataman, sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal ile maçı tribünden izledi.



Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da maçı izleyenler arsında yer aldı.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Fenerbahçe-Real Madrid maçı için sarı-lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na akın etti.

İstanbul'a bir kez daha 'dörtlü final' heyecanı yaşanıyor.

Daha önce 1992 ve 2012 yıllarında 'dörtlü final'e ev sahipliği yapan İstanbul'da basketbol severlerin yarı final maçlarına ilgisi yoğun oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe-Real Madrid maçı öncesi taraftarlar salona gitmek üzere yola çıktı. Maçtan saatler önce Kadıköy'de buluşan taraftarlar, teknelerle maçın oynandığı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket etti. Taraftarlar tekneler arası hep birlikte marşlar söyleyerek, tezahüratlar yaptı.