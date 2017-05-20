Fenerbahçe: 84 - Real Madrid: 75 | MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE: 84 - REAL MADRİD: 75

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)



FENERBAHÇE: Ali Muhammed 9, Bogdanovic 14, Kalinic 12, Udoh 18, Vesely 12, Nunnally 2, Sloukas 9, Datome 8

REAL MADRID: Llull 28, Doncic, Randolph 7, Maciulis, Ayon 2, Fernandez, Taylor 3, Hunter 6, Draper, Thompkins 8, Carroll 21



1. PERİYOT: 21-13

DEVRE: 44-34

3. PERİYOT: 63-50



Hızlı başladığı mücadelede boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe, dış şutlarda da başarılı olunca ilk 4 dakika içinde 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Taraftar desteğini arkasına alarak etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 7. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı çift haneye (17-7) taşıdı. Udoh ile boyalı alanda iyi savunma yapan Fenerbahçe, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.



İki ekibin de hücumda tutuk başladığı ikinci çeyreğin ilk 3,5 dakikasında sadece 2 sayı atan Fenerbahçe, rakibine sayı şansı vermedi. Sloukas'ın 14. dakikadaki 3 sayılık basketiyle 5-0'lık seri bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 13 sayıya (26-13) çıkardı. Hücumda top kayıpları yapan Real Madrid, ikinci çeyrekteki ilk basketlerini 15. dakika içinde buldu. Eflatun-beyazlı ekip, Thompkins, Randolph ve Llull'un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 26-24. Vesely ve Bogdanovic'in basketleriyle rakibinin öne geçmesini engelleyen Fenerbahçe, Kalinic'in 19. dakikada serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla farkı yeniden çift hanelere (37-27) çıkardı. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle devam ederken sarı-lacivertli ekip devre arasına 44-34 önde girdi.



İkinci devrenin başında Llull ve Randolph ile skor üreten Real Madrid'e Fenerbahçe Udoh ve Kalinic'in basketleriyle cevap verdi. Yaptığı iyi savunmayla rakibini dengesiz atışlara zorlayan sarı-lacivertliler, 25. dakikayı 15 sayı farkla 52-37 önde geçti. Eflatun-beyazlılar, Carroll'un arka arkaya 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketlerle oyunda kalmaya çalışsa da Fenerbahçe Udoh'un skorer oyunuyla farkı çift hanelerde tuttu ve periyodu 63-50 önde bitirdi.



Son çeyreğin başında Sloukas ve Datome ile skor üreten Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 16 sayıya (68-52) çıkardı. Carroll, Taylor ve Thompkins'in basketleriyle 8-0'lık seri bulan Real Madrid, 34. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 68-60. Krizden yine Udoh'un sayılarıyla kurtulan sarı-lacivertliler, avantajını maç sonuna kadar korudu ve müsabakayı 9 sayı farkla 84-75 kazandı.



Finale yükselen Fenerbahçe, 21 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Olympiakos ile şampiyonluk için mücadele edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşan Fenerbahçe, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıktı.



İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan organizasyona Fenerbahçe taraftarı büyük ilgi gösterdi.



Toplam 15 bin 600 seyirci kapasiteli salonun büyük bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar yer aldı. Salonda 10 binin üzerindeki sarı-lacivertli taraftar, takımlarına maçtan önce büyük destek verdi.



AZİZ YILDIRIM SAHA İÇİ KOLTUKLARINDA İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, zorlu müsabakayı saha içi koltuklarından izledi.



Karşılaşmayı sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ve yöneticilerle seyreden Yıldırım'ın, heyecanlı olduğu gözlendi. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç da maçı salonda izleyerek Fenerbahçe'ye destek oldu.



ERGİN ATAMAN DA TRİBÜNDE

Fenerbahçe-Real Madrid maçını, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman da takip etti.



Ataman, sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal ile maçı tribünden izledi.



Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da maçı izleyenler arsında yer aldı.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Fenerbahçe-Real Madrid maçı için sarı-lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na akın etti.

İstanbul'a bir kez daha 'dörtlü final' heyecanı yaşanıyor.

Daha önce 1992 ve 2012 yıllarında 'dörtlü final'e ev sahipliği yapan İstanbul'da basketbol severlerin yarı final maçlarına ilgisi yoğun oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe-Real Madrid maçı öncesi taraftarlar salona gitmek üzere yola çıktı. Maçtan saatler önce Kadıköy'de buluşan taraftarlar, teknelerle maçın oynandığı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket etti. Taraftarlar tekneler arası hep birlikte marşlar söyleyerek, tezahüratlar yaptı.