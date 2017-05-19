Fenerbahçe - Real Madrid | CANLI YAYIN

Bu sezon İstanbul'da düzenlenen Final Four yarı final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Real Madrid ile karşılaşıyor.

1. PERİYOT SONUCU

FENERBAHÇE: 21 - REAL MADRİD: 13



FENERBAHÇE: 28 - REAL MADRİD: 25



SALON: Sinan Erdem

SAAT: 18:30

YAYIN: beIN SPORTS / TRT Spor

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Fenerbahçe-Real Madrid maçı için sarı-lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na akın etti.

İstanbul'a bir kez daha 'dörtlü final' heyecanı yaşanıyor.

Daha önce 1992 ve 2012 yıllarında 'dörtlü final'e ev sahipliği yapan İstanbul'da basketbol severlerin yarı final maçlarına ilgisi yoğun oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe-Real Madrid maçı öncesi taraftarlar salona gitmek üzere yola çıktı. Maçtan saatler önce Kadıköy'de buluşan taraftarlar, teknelerle maçın oynanacağı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket etti. Taraftarlar tekneler arası hep birlikte marşlar söyleyerek, tezahüratlar yaptı.

FENERBAHÇE BİR RİBAUND'LA FİNALİ KAYBETMİŞTİ

Basketbolda, NBA’den sonra dünyanın en prestijli kupası THY Euroleague’de şampiyonun belirleneceği Final-Four organizasyonu bugün İstanbul’un ev sahipliğinde başladı. Fenerbahçe, üst üste 3. kez yer alacağı Final-Four’da son şampiyon CSKA Moskova, Olympiakos ve Real Madrid’le şampiyonluk mücadelesi verecek.



Kulüp tarihinde 2015’te Madrid’deki Final-Four’da ilk kez yer alan Kanarya, geçen sezon ise Berlin’de bir ilke imza atmış, ilk finalinde CSKA Moskova’ya 21 sayı geriden gelip öne geçtiği maçta uzatmalarda kaybetmişti. Belki de normal sürenin sonunda kaçan bir ribaund, o müthiş geri dönüşün kupa ile taçlanmasına engel olmuştu.

FINAL FOUR'LARIN EFENDİSİ OBRADOVIC

Fenerbahçe Coach'u Zeljko Obradovic, THY Euroleague’deki 22. sezonunda, 16. kez Final-Four oynuyor. Daha önce Panathinaikos’la 8, Fenerbahçe ve Real Madrid’le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona ile birer kez Final-Four’da yer alan Sırp başantrenör, kupayı 8 kez kazanarak bu alanda ilk sırada yer alıyor. Obra, şu ana kadar oynadığı 10 finalde sadece geçen sezon F.Bahçe ile ve 2001’de Panathinaikos ile kaybetmişti. Obradovic ayrıca, Euroleague kariyerindeki 500. maçına da İstanbul’da çıkacak. 57 yaşındaki hoca, Euroleague’de 498 maçta takımlarını saha kenarından yönetti. Obra, 350 galibiyet alırken, 148 yenilgi gördü.

OBRADOVIC: TEK HEDEF VAR

Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün start alan THY Euroleague Final-Four öncesinde nefesler tutuldu... Dün Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos’un coachları ile birer oyuncusu açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının 3 yıl üst üste Final-Four’a kalarak önemli bir deneyim edindiğini söyleyen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Herkes Final Four’un İstanbul’da olacak olmasından dolayı bizim de yer almamız gerektiğini düşünüyordu. Biz de Final Four’a yükseldik. 3 önemli takımla mücadele edeceğiz” dedi. Obra, “Fenerbahçe’de, harika bir organizasyonda 3. yılımı geçiriyorum. Herkes aynı hedef için çalışıyor, başarı için elinden geleni yapıyor. Bu da başarıyı daha kolay şekilde getiriyor. Bunu sürdürmek son derece önemli” diye konuştu.

BOGDANOVIC: BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ

Toplantıda konuşan Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic, yarı finalde karşılaşatıkları Real Madrid’i iyi tanıdıklarını söyledi. Bogdanovic, “Real Madrid’le çok oynadık. Onları tanıyoruz, onlar da bizi tanıyorlar. Birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC İÇİN İSTANBUL'UN ANLAMI BÜYÜK

Kanarya’nın Coach'u Zeljko Obradovic için THY Euroleague Final-Four’un İstanbul’da olmasının özel bir anlamı var. Sırp başantrenör, kariyerinde kaldırdığı ilk Euroleague kupasını, 1992’de İstanbul’da yapılan organizasyonda Partizan’ın başındayken Badalona’yı 71-70 yenerek kazanmıştı.

BOGDANOVIC'İN ÖDÜLÜ OBRA'DAN

Real Madrid maçı öncesi gerçekleştirilen idmanda, Euroleague’de nisan ayının MVP’si (En değerli oyuncu) seçilen Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic ödülünü aldı. Sırp yıldıza basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ödü- lünü coach Zeljko Obradovic takdim etti.

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL VİDEO

Fenerbahçe Kulübü, Bugün başlayacak Final Four öncesinde hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sarı-lacivertli oyuncuların hikayelerinin ve çocukluk fotoğraflarının da yer aldığı video kısa sürede ilgi gördü ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

FINAL FOUR'DA EV SAHİPLERİ BİR ADIM ÖNDE

19 Mayıs 2017 cuma Euroleague tarihinde, kendi kentinde düzenlenen Final Four’a katılan ekipler yüksek oranla kupaya uzanıyor... İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987’ye kadar oynandı. 1988 yılında ise FinalFour sistemi başladı. İlk kez 1988’de Belçika’nın Gent şehrinde gerçekleştirilen Final-Four formatında 6 takım seyircisi önünde oynadı. Bunlardan Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Real Madrid kendi evinde şampiyonluk sevincini yaşarken, Bologna ve CSKA kupayı sahasında yitirdi.

SİNAN ERDEM'DE İKİNCİ FİNAL FOUR

THY Euroleague Final-Four 2017’nin yapılacağı Sinan Erdem Salonu, tarihinde ikinci kez bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Daha önce 2011-2012 sezonundaki Final-Four, adını efsaneler arasına yazdırmıştı. CSKA Moskova ile oynadığı maçta 19 sayı geriye düşen Yunan ekibi Olympiakos, müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı Printezis’in son saniye basketiyle 62-61 kazanmıştı.