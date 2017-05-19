Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sfairopoulos, "Çok önemli bir galibiyetti. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Sfairopoulos'un maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Geri düştüğümüz zamanlarda panik yapmamamız çok önemliydi. İlk yarıda farklı bir şekilde geri düştüğümüzde devreye girerken farkı azaltmamız çok önemliydi. İkinci yarının başında iyi oynadık ve CSKA Moskova'ya çok yaklaştık ama yine arayı açtılar. Sonunda oyunumuzu yeniden oluşturduk. Son periyotta çok büyük bir savunma yaptık. Çok önemli 3 sayılar attık. Öne geçtikten sonra oyuncular çok daha akıllıca oynadı. Son birkaç dakikada oyunu hem savunmada hem de hücumda kontrol ettik."

CSKA MOSKOVA CEPHESİ

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise Olympiakos'un müthiş bir iş başardığını söyledi.

Yunan ekibini tebrik eden Itoudis, "Kazandıkları ve finale çıktıları için rakibimizi tebrik ederim. İyi ve kötü anlarımız var. Ne yazık ki takım olarak iyi yapılandırılmış farklılıkları sürdüremedik. Olympiakos geri dönerek çok iyi bir iş çıkardı. Son periyotta iyi şutlar attılar, ribauntları çok iyiydi. Bu, bize çok zarar verdi. İki takım da çok yakındı." diye konuştu.

Zor bir an yaşadıklarını anlatan Yunan başantrenör, "Maçla ilgili çok şey söylenebilir ama bizim için zor bir an. Ne yazık ki finale kalamadık ama Dörtlü Final böyle bir organizasyon. Takım olarak birlikte kalacağız ve kendimize inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Itoudis, Olympiakos'a karşı Dörtlü Final organizasyonlarında galip gelemediklerinin hatırlatılması üzerine, "Olympiakos'a karşı iki yarı finali kaybettik. Bu sadece Olympiakos ile ilgili değil. Çok iyi bir takım. Burada herkesin şansı var. Bizden daha fazla savaştılar. Bizim oyunumuzu ofansif olarak durdurmayı başardılar. Bizim ritmimizi bozdular." açıklamasında bulundu.

Bir basın mensubunun, "Oyun planınız var mı?" şeklindeki sorusuna sinirlenen Itoudis, "Şaka mı yapıyorsun. Bir oyun planım olup olmadığını mı soruyorsun? Ciddi misiniz?" cevabını verdi.