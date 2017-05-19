Fenerbahçe ve Olympiakos 13. kez rakip oldular

THY Euroleague Final'inde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi ile 13. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Yunan ekibinin 7'ye 5 üstünlüğü bulunuyor.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilen THY Euroleague Final-Four'da final Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak. İki takım 2016-2017 yılında ligde normal sezon maçlarında iki defa karşılaştı. Bu maçlarda Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos 71-62, İstanbul'daki müsabakayı da Fenerbahçe, 67-64'lük skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe, Olympiakos ile THY Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, parkeden 5 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 7 kez mağlup etmeyi başardı.

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