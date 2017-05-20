THY Euroleague’de Final-Four yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Real Madrid'i 84-75 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe finalde Yunan temsilcisi Olympiakos'la karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan 84-75 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Fenerbahçe - Olympiakos final maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

SALON KONUMU

FENERBAHÇE İLE OLYMPİAKOS 13. RANDEVUDA

THY Euroleague Final'inde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi ile 13. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Yunan ekibinin 7'ye 5 üstünlüğü bulunuyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilen THY Euroleague Final-Four'da final Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak. İki takım 2016-2017 yılında ligde normal sezon maçlarında iki defa karşılaştı. Bu maçlarda Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos 71-62, İstanbul'daki müsabakayı da Fenerbahçe, 67-64'lük skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe, Olympiakos ile THY Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, parkeden 5 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 7 kez mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE EUROLEAUGE'DE 2'NCİ KEZ FİNALDE

Sinan Erdem Salonu'nda düzenlenen THY Euroleauge Final-Four'da gecenin 2'nci maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skor ile yenen temsilcimiz Fenerbahçe finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe 1'inci periyotu 21-13 önde kapattı. İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren sarı lacivertliler ilk yarıyı 44-34 önde soyunma odasına girdiler.

Çekişmeli geçen son periyotta ise Fenerbahçe zaman zaman zorlansada savunmada gösterdiği performans ve Udoh Ekpe'nin başarılı oyunu ile maçı 84-75 kazanmasını bildi. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Real Madrid'den 28 sayıyla Llull Sergio oldu.

Euroleauge'de geçen senenin ardından 2'nci kez finale yükselen Fenerbahçe'de başantrenör Obradovic ise bu heyecanı 11'inci kez yaşayacak.

FENERBAHÇE, 2015 YILININ RÖVANŞINI ALDI

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four yarı final maçında Real Madrid'i yenerek, 2014-2015 sezonun rövanşını aldı.

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four Yarı Final maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'i mağlup ederek, finale yükseldi. İki takım bu maçla birlikte Euroleague'de 13. kez karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte Madrid 7 galibiyette kalırken, sarı-lacivertliler ise galibiyet sayısını 6'a çıkardı. Fenerbahçe, Real Madrid'i mağlup ederek, 2014-2015 sezonun da rövanşını aldı.

Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Madrid şehrinde yine yarı finalde karşılaştığı Madrid'e 96-87'lik skorla mağlup olmuştu.