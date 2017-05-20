Bu sezon İstanbul'da düzenlenen Final Four yarı final maçında Real Madrid'i 84-75 mağlup ederek finale yükselen ve Olympiakos'un rakibi olan Fenerbahçe'de Ekpe Udon, Ali Muhammed ve Jan Vesely karşılaşma sonunda açıklamalar yaptı.

Hem saha içi hem de saha dışındaki örnek davranışlarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ekpe Udoh, dünkü performansıyla maça damgasını vurdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 19 Mayıs’ı, doğum günü olan 20 Mayıs’a bağlayan gecede Kanarya’yı uçuran 2.06’lık ABD’li pivot, olağanüstü savunmasıyla Real uzunlarını perişan etti. Hücumda da takımını taşıyan Udoh, 38 dakikada 18 sayı, 12 ribaund, 8 asistle triple-double’ın kıyısından döndü.

‘OBRA BANA ÇOK GÜVENDİ’

Gecenin yıldızlarından Udoh, finale kaldıkları için çok mutlu olduğunu ancak işlerinin henüz bitmediğini söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, “İnanılmaz maçtı. Olympiakos güçlü bir ekip. Ancak biz finale de hazır olacağız” dedi. Takım olgusuna dikkat çeken ABD’li, “38 dakika oynamam sorun değil. Arkadaşlarım beni çok iyi besledi. Bunu onlarsız yapamazdım. Obradovic’in güvenini boşa çıkarmak istemiyorum” ifadesini kullandı.

JAN VESELY: SAVAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK

Çek yıldız, Real Madrid karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını ve tarih yazmanın sadece bir adım uzağında olduklarını belirtti. "Savaşmamız gerektiğini biliyorduk. İniş ve çıkışlarımız oldu ama hep maçın içinde kaldık ve kazandık" diyen Vesely, açıklamalarını "Şimdiye kadar iki kez Final Four oynadık. Bunlar da bu maça daha kolay odaklanmamızı sağladı. Bu maça olan konsantrasyonumuz üst düzeydeydi ve 40 dakika bu şekilde oynadık. Artık tarih yazmak için önümüzde tek maç var!" sözleriyle noktaladı.

ALİ MUHAMMED: OLYMPIAKOS ŞAŞIRTMADI

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ali Muhammed, "Zor maç oldu ama 2. kere finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Olympiakos finale çıkması bizi şaşırtmadı. İyi bir takımlar. Zor bir maç bizi bekliyor olacak. Ama bugün oynadığımız gibi oynarsak kupayı kazanacağımıza eminim. Taraftarlar müthişti. Bizi gerçekten çok desteklediler ve onların desteği ile çok daha iyi oynadık" şeklinde konuştu.